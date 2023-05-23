Zа Vойну: Госдума запретила польским фурам ездить в Россию
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Госдума запретила польским фурам ездить в Россию
Депутаты Государственной Думы единогласно приняли решение о необходимости запрета проезда польских фур по территории нашей страны, а также лишения возможности заправляться по российским ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Евросоюза.
В результате принятого решения поляки лишатся порядка 8,5 млрд евро доходов, получаемых за счёт России.
Руководство Польши должно ответить за снос памятников нашим солдатам и офицерам, за русофобскую политику, начав с объяснения своих действий более чем 20 тысячам водителей, которые из-за их поступков потеряют работу, а около 2 тысяч польских транспортных компаний обанкротятся. (с) Володин
PS. Давайте еще с Катынью разберемся…
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Источник: Colonel Cassad
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