 

“Будет артисткой” – Эммануил Виторган о будущем трехлетней дочери

23.05.2023, 20:04, Разное
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Третья жена Ирина Млодик подарила Эммануилу Виторгану двух дочерей. В 2018 году появилась на свет девочка Этель. Полтора года спустя родилась еще одна наследница артиста – Клара. Дочери именитого актера уже демонстрируют свой интерес к творчеству. То немудрено, ведь в семьях артистов отпрыски зачастую идут по стопам своих родителей.

Например, младшая дочь Клара едва ли не каждый день устраивает отцу и матери представления. Довольно часто 61-летняя Ирина Михайловна и 83-летний Эммануил Гедеонович показывают подписчикам в соцсетях видео с домашними концертами наследницы. А недавно актер опубликовал фото трехлетней дочери и написал: “Младшенькая… По-моему, артисткой будет”.

Похоже, Виторгану очевидно, что младшая наследница пойдет по его стопам. Видимо еще потому, что старшие дети Эммануила Гедеоновича тоже связали свою жизнь с творчеством. 57-летняя Ксения Румянцева руководит кукольно-театральной студией “Добрый дом”, а 50-летний Максим Виторган является знаменитым актером театра и кино.

Ранее Ирина Млодик заинтриговала поклонников странным сообщением. Жена Эммануила Виторгана
попросила народ пожелать ни пуха, ни пера. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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