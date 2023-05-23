 

Правительство договорилось о захоронении в России цифровых отходов Запада

23.05.2023, 20:13, Разное
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Правительство достигло соглашения с рядом стран о захоронении и утилизации их опасных цифровых отходов на территории России.

Соответствующее многостороннее соглашение было торжественно подписано 14 апреля этого года в Сингапурском Удостоверяющем Центре.

Объём информации в интернете оценивался в 33 зеттабайта в 2018 году; ожидается, что он вырастет до 175 зеттабайт к 2025 году. Такое количество цифрового мусора накапливается в результате бесконтрольного информационного загрязнения отходами жизнедеятельности тиктокеров, сетевых авторов, многочисленных стримеров и инфобизнесменов.

Подписанное соглашение включает в себя описание трансграничных механизмов передачи цифровых отходов и их безопасного хранения и циркуляции в инфоотстойниках. По словам источника в переговорной комиссии с российской стороны, «все принципы справедливой компенсации разработаны и все механизмы строгого учёта перекачиваемых инфоотходов реализованы».

Тем не менее, эксперты Новосибирского аграрно-кибернетического университета уже подготовили открытое письмо с предупреждением: в случае аварийной утечки, текущая пятилетка цифровизации России и инфожизнь простых россиян будут существенно осложнены. Они также ставят ряд вопросов: почему Запад не хочет захоронять эти отходы у себя, почему откладывается введение общемировых квот на цифровое загрязнение инфосферы и какие объемы цифровых отходов способна безопасно переработать наша страна.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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