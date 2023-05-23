Госдолг Великобритании достиг 99,2% от ВВП впервые с начала 1960-х годов

По данным Национального бюро статистики, согласно апрельскому отчету о государственном долге в Великобритании он достиг 2,54 трлн. ф. ст. или 99,2% ВВП. Последний раз отношение государственного долга к ВВП достигало 99,4% в 1961 году.

В апреле чистые заимствования государственного сектора (без учета государственных банков) составили 25,6 млрд, что на 11,9 млрд больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Это также второй по величине показатель с начала ведения статистики в 1993 году.

Агентство Рейтер опросило экономистов, которые прогнозировали, что сумма заимствований на конец апреля составит 19,75 млрд. Проценты, которые правительство должно выплатить своим кредиторам, выросли до 9,8 млрд. ф. ст. Это на £3,1 млрд больше, чем в прошлом году.