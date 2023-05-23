Zа Vойну: Конец эпохи в турецкой политике

Поражение Кылычдароглу может означать конец эпохи в турецкой политике

Есть что-то душераздирающее (https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/2023/05/23/kilicdaroglus-defeat-may-mark-the-end-of-an-era-in-turkish-politics/) в 11-часовом преображении кандидата в президенты от оппозиции Турции Кылычдароглу (КК) — как будто доброй сове сказали, что она должна вести себя как злобный волк. Лидер НРП регулярно делился народными видео из своего домашнего офиса в окружении книг. Сидя с профессорским видом за перегруженным столом, он подчеркивал демократические ценности, единство и даже любовь — жест рукой в ​​форме сердца; он казался искренним, когда делился личными откровениями и говорил о плюрализме и открытости, повторяя кампанию НРП 2019 года, которая дала пост мэра.

Но на прошлой неделе, когда КК начал бороться за 5% избирателей, поддержавших ультранационалиста Огана, ушли книги, письменный стол и теплота. С портретом Ататюрка, он стоит прямо, подчеркивает руками каждое слово и говорит с настойчивостью, граничащей с гневом. Внезапно переодетая в волчью шкуру, рубашка КК пропахла отчаянием. Он надеется, что его популистский поворот получит столь необходимую поддержку (даже звёзды сложились на сторону КК по словам известного турецкого астролога).

Но нет. Более вероятным исходом воскресных выборов является победа действующего президента. Если это случится, то это могут быть последние дни КК на национальной сцене. Его наследием будет вежливый, трудолюбивый партийный руководитель, который постоянно бросал вызов лидеру Турции, правившему дольше всех, но так и не смог преодолеть глыбу.

Надежда турецкой оппозиции, похоже, умрет со всхлипом, возможно, ознаменовав конец эпохи. 14 мая, дата первого тура, была также датой первых многопартийных выборов в Турции в 1950 году; второй тур назначен на 28 мая — дату, которая знаменует начало протестов в парке Гези 10 лет назад. Мы могли бы оглянуться назад и сказать, что эпоха Гези длилась десятилетие, отмеченное той первой волной протеста и этим вторым туром, который, очевидно, стал краеугольным камнем уникального политического пути Эрдогана. Я уже слышал от некоторых друзей, голосующих за НРП в Турции, которые сейчас подумывают покинуть страну: струйка, кажется, превращается в постоянный поток.

Трудно сказать, как это может повлиять на Турцию, но кажется очевидным, что следующий серьезный вызов, брошенный оппозицией Турции, будет возглавлен новым поколением лидеров, таких как Имамоглу, глава стамбульской НРП Джанан Кафтанджиоглу и Яваш. Рано или поздно мэр Стамбула может быть в состоянии определить судьбу Турции, и у ПСР есть такая же озабоченность. На прошлой неделе представитель ПСР заявил, что имеется расширенное досье на Имамоглу, с которым «будут разбираться» после выборов.

https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/2023/05/23/kilicdaroglus-defeat-may-mark-the-end-of-an-era-in-turkish-politics/ – оригинал на английском

После того, как Оган поддержал Эрдогана, шансы последнего на победу серьезно возросли. Ну а оппозиция рискует пролететь с настоящим треском.

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