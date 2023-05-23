Мнение: Сбор денег на Руксперт

В феврале на нас напали хакеры. Воспользовавшись дырой в безопасности, они получили права админа и начали вредить, но много натворить не успели, так как мы выключили Руксперт до того, как что-то важное было испорчено или стёрто.

Хакеры (или хакер) взломали не только на нас, под удар попали ещё несколько независимых проектов — Викиреальность и Традиция, например (ссылка). Прошло уже достаточно времени, чтобы я мог констатировать печальный факт — вычислить негодяев по горячим следам не удалось. Некоторые подозрения у меня есть, однако без хороших улик подозрения ничего не стоят, так что я до поры оставлю их при себе.

К нашему счастью, эксперт PHP Боярин помог нам законопатить дыру, устранить нанесённые врагами повреждения и обновить движок до той версии, на которой он будет для новых атак неуязвим. Ещё раз рекомендую подписаться на блог PHP Боярина в Дзене (ссылка). Вот, например, про ремесленную магию программирования — для тех, кто хочет вкатиться в айти (ссылка). Более конкретно, там про язык PHP, который по-прежнему является отличным выбором для решения связанных с интернетом задач. Кстати, движки Википедии и Руксперта написаны именно на PHP. А вот движок Живого Журнала сделан на языке Перл, и это создаёт целый спектр проблем для программистов, поддерживающих ЖЖ.

Руксперт — это проект о России, одно из наших оборонительных укреплений в информационной войне. Если вы раньше не слышали про Руксперт, рекомендую начать знакомство с серии «Крупные российские проекты», более конкретно — с проектов, которые Россия построила в текущую каденцию Владимира Путина, с 2018 по 2023 (ссылка). Для многих станет сюрпризом обилие мостов, дорог и заводов огромного размера, которыми незаметно для журналистов прирастает экономика нашей великой страны.

Конечно, это только одна статья из многих: Руксперт большой, при этом все наши статьи уникальны, так как формат проекта прямо запрещает лобовое копирование из Википедии или других подобных источников. Собственно, копировать оттуда и нечего — Россию на Википедии не любят. Вот, например, статья «Мифы о России». В русскоязычном разделе американской Википедии такая статья появиться в принципе не могла.

Существует Руксперт исключительно на пожертвования читателей — то есть на наши с вами пожертвования. Огромное спасибо всем тем, кто отправлял нам деньги и писал для нас статьи — благодаря усилиям патриотического сообщества, Руксперт существует и развивается на протяжении вот уже 10 лет. Не хочу переборщить с хвастовством, но всё же замечу, что мы значительно осложнили работу противной стороны и внесли серьёзный вклад в развенчание многих устойчивых мифов о России. Возвращаясь хотя бы к «Крупным проектам» — если раньше тезис «в России ничего не строится» звучал из каждого утюга, то теперь, когда у нас есть наглядные и конкретные списки свежепостроенного, говорить так приличном обществе уже неприлично.

Сделать нам пожертвование нужно вот здесь (ссылка).

Мы живём очень скромно, как типичный некоммерческий проект, однако нам всё же требуются деньги на оплату гнезда в датацентре, на ведение бухгалтерии, на банковские комиссии и на тому подобные технические расходы. Предвосхищая очевидный вопрос — нет, никаких грантов от государства мы никогда не получали и навряд ли когда-нибудь получим. Мы умеем делать хорошие убедительные статьи, которые помогают блогерам отбивать атаки зарубежных троллей на Россию. Добиваться благорасположения грантовых жюри — отдельный сложный навык, которым никто в нашей команде не обладает.

Вот над чем мы работали последний год:

1. Серию Символы и достопримечательности регионов России мы дополнили статьями про наши новые регионы:

— Символы и достопримечательности Донецкой Народной Республики

— Символы и достопримечательности Луганской Народной Республики

— https://ruxpert.ru/Символы и достопримечательности Херсонской области

— https://ruxpert.ru/Символы и достопримечательности Запорожской области

2. Мы переработали наш флагманский цикл статей Крупные российские проекты. Из особенно интересного: существенно, в десятки раз, расширили статьи о крупных проектах наиболее известных правителей Древней Руси. Например:

— Крупные российские проекты (Святослав I, 962-972)

— Крупные российские проекты (Владимир_I,_978-1015)

— Крупные российские проекты (Ярослав I, 1015-1054)

Конечно же, как я уже указывал выше, мы регулярно пополняем статьи о крупных проектах нашей с вами эпохи перемен:

— Крупные российские проекты (Владимир Путин, 2018-2024)

— Крупные российские проекты (строящиеся)

3. Мы продолжаем работу над гигантской статьёй Правители России, в которой мы собрали достижения и неудачи каждого правителя. Поскольку тема необъятная, авторы Руксперта продолжают пополнять и уточнять статью.

4. На странице Статистика по России мы собрали статьи с подборками ключевой статистики о нашей стране. Из новых статей в этой серии, например:

— Статистика:Доля высоких технологий в экономике России

— Статистика:Освобождение территорий в ходе Специальной военной операции

— Статистика:Число университетов в России

5. А вот некоторые новые важные статьи-списки, касающиеся России и нашей внешней политики:

— Список действующих глав субъектов России

— Объекты всемирного наследия на территории России

— Страны с ограниченным признанием

6. Также авторы Руксперта пишут статьи о важнейших современных событиях в истории России:

— Украинская речь Владимира Путина

— Референдумы о воссоединении Новороссии с Россией

7. Потихоньку пополняется серия статей Музыка и песни о России. Вот некоторые новые подборки:

— Музыка и песни о Москве

— Музыка и песни о Санкт-Петербурге

— Музыка и песни о Куликовской битве

— Музыка и песни о Крымской войне

Надо бы скачать все эти видео с Ютуба на какой-нибудь пухлый жёсткий диск, вот просто на случай, если что-нибудь случится с Ютубом, но руки пока что не дошли.

8. Мы продолжаем делать статьи с разоблачением мифов о Западе (например, Вмешательства США в смену власти), а также прочие оригинальные статьи, которых в ту же Википедию цензура не пропустит никогда (Путинский стиль в искусстве).

9. Напоминаю также, что на Руксперте вы можете найти статьи о пророссийских СМИ или интернет-ресурсах, о российских блогерах, которые пишут о политике, и находятся с нашей линии информационного фронта (например, Алексей Антонов), а также о крупных и средних предприятиях, которые важны для экономики нашей страны (например, Судостроительный комплекс «Звезда»).

Делаем мы и ещё много всего другого — я буду периодически докладывать вам о ходе работ.

Итак, сделать пожертвование на проект можно вот здесь. Если же вы захотите принять участие в редактировании статей, смело регистрируйтесь на Руксперте, чтобы внести в общее дело свой письменный вклад. Как верно заметил классик, патриотизм — одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств.