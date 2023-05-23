 

Мнение: О новом вежливом китайском унижении Путина… И сколько их будет ещё?

23.05.2023, 19:25, Разное
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Есть более примечательное и более важное событие, чем «захват» сельского ДК в Белгородской области украинской ДРГ, уже выбитой обратно — туда, откуда пришла. Оно — за пределами России, на Дальнем Востоке. Похоже, начинается действительно нечто новое, интересное и знаковое.

Как сообщают российские СМИ, премьер Госсовета КНР Ли Цянь направил поздравительном письме к участникам российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, в работе которого принимает участие российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Рутина? Да, но нет.

Российские #СМИ процитировали из него только одну строчку. Ту, где говорится о готовности КНР «расширять торгово-экономические связи с Россией». И ни слова больше. А ведь там было многое сказано и, главное, оказалось ещё больше не сказанного.

В частности, там нет упоминаний о «дружбе», которая «больше, чем союзничество». Ни слова о «беспрецедентно крепких связях, которые никто не нарушит» и т. д. Наоборот, формулировки сдержаны и скромны. #Россия поставлена в единый ряд с остальными странами — участниками китайского проекта «Пояс и Путь», а отношения с ней переведены из «беспрецедентно дружеских и братских» в «добрососедские». И это знаковые для китайской дипломатии определения.

Да, их можно объяснить тем, что многими китаистами Ли Цян считается условно прозападным политиком, имеющим собственное мнение по поводу отношений с Россией. Но также их можно объяснить постепенным изменением курса Китая, который уже откровенно подминает под себя бывший российский «задний двор» — Центральную Азию, и строит новые транзитные коридоры сознательно в обход России.

И это — ещё одна достигнутая цель Кремля?

Или расплата за уязвлённое самолюбие одного человека?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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