Скандалы: Итоги конкурса «Лучшая школьная столовая» в Петербурге вызвали новую волну критики в СМИ

Вице-губернатор Валерий Москаленко объявил итоги конкурса школьных столовых, где победу присудили школе №203 Красносельского района

Однако неделей ранее называли другого победителя – школу №263 Адмиралтейского района. Чиновники не сообщили, почему победитель конкурса поменялся, но СМИ подозревают, что виной всему – нелестные публикации о комбинате «ТД «Ленинградский», отвечавшем за питание в школе №263. Комбинат «поймали» на завышении цен и использовании «эксклюзивных меню» — еды, которую детям дают только в дни проверок со стороны контролирующих органов.

Комбинат «Северная столица», который поставляет питание к школу-победительницу, тоже попадал в поле зрения прессы, когда в декабре учащиеся показали на фото чем их кормят в столовой. Блюда, судя по всему, сомнительного качества.

Но неаппетитный вид блюд не помешал «Северной столице» поставить в прошлом году рекорд по прибыльности, заработав 74,9 миллиона рублей. Хотя в том же году правительство Петербурга жаловалась на критическое состояние отрасли из-за санкций и растущих тарифов на питание.

Примечательно, что прошлогодний конкурс «Лучшая школьная столовая» тоже не прошел гладко. Первое место тогда отдали школе №691 Невского района и городскому комбинату «Волна». На финал от школы поехали на конкурс и переодетые в поваров физрук и ее заместитель. В мае этого года директор и ее заместители были задержаны по обвинению во взяточничестве.

Марина Малахова