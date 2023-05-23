Что привело к драке? Волочкова раскрыла переписку с бывшим

Анастасия Волочкова, которая ранее просила не втягивать ее в драку, устроенную ее бывшим, рассказала публике некоторое количество дополнительной информации. Это стало еще одним кусочком пазла, который пытается собрать взбудораженное общество в попытке ответить на вопрос: что же привело к драке?

Анастасия и Сергей познакомились несколько лет назад на ток-шоу, после чего решили продолжить общение и даже отправились в совместный отпуск на Мальдивы. Журналистам Анастасия призналась, что уже тогда чувствовала буйный нрав своего спутника, но могла загасить его и “поставить на место”. Тем не менее отношения долго не продлились.

Впрочем, и о пожизненной любви к новоявленной супруге со стороны Сергея Кузнецова говорить нельзя, утверждают некоторые. С Анастасией Волочковой он общение так и не прекратил, а месяц назад и вовсе заявил сердечной подруге о планируемом разводе. Якобы устал от скандалов.

“Настя покопалась в его сообщениях полуторагодичной давности”, – Волочкова раскрыла переписку с бывшим, в которой он утверждал, что балерина – лучшая женщина на Земле.

А вот дальнейшие детали истории уже разнятся. Бывший Анастасии Волочковой утверждает, что его половинка попалась на сайте знакомств, а сама пострадавшая клянется, что причиной драки стала принесенная ею бутылка вина.

“Если его девушка сидит на сайте знакомств и ищет развлечения

на стороне, значит, надо понимать, что ты что-то недодал в этих

отношениях”, – поделился Пятый канал мнением светского журналиста Дениса Сорокина.

В любом случае, теперь девушка восстанавливается после травм, а ее супруг ждет в СИЗО своего приговора. Бывшему Анастасии Волочковой грозит до восьми лет лишения свободы.