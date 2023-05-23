 

Бузова подсела на препараты: врачи заявили о ее состоянии

23.05.2023, 19:05, Разное
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Прошлой осенью поклонники были крайне удивлены, увидев Ольгу Бузову с отекшим лицом. Некоторые предположили, что певица стала частенько употреблять спиртные напитки. Со временем телезвезда стала снова выглядеть привлекательнее и даже моложе своих лет.

Косметолог-дерматолог Марта Орлова объяснила: все дело в том, что Ольга подсела на гелеобразный инъекционный препарат, известный как филлер. По словам эксперта, такие инъекции могут привести к временной отечности и одутловатости лица. Так что причины состояния Бузовой прошлой осенью понятна.

Сейчас лицо 37-летней телеведущей выглядит более чувственным, заметила Орлова. Но дело не только в филлерах. Мол, заметно, что Ольга делала инъекции ботокса. Так Бузова добилась эффекта лифтинга бровей и верхних век. Это, кстати, тоже могло привести к отечности.

Но никаких операций с целью изменить в себе что-то Ольга Бузова не делала. В этом уверен пластический хирург Филипп Выступец. По его словам, очевидно, что телеведущая не ложилась под нож. Мол, звезде канала ТНТ повезло с фигурой и внешностью, а из-за отсутствия большой груди не становится менее уверенной в себе.


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