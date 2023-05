Евгений Пригожин развенчал слухи об истощении рядов наемников ЧВК “Вагнер”

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что информация об истощении «музыкантов» не соответствует действительности.

В американском Институте изучения войны (Institute for the Study of War) считают, что в ЧВК «Вагнер» наблюдается «серьезное истощение» из-за чего бойцы не смогут продолжать бои. Кроме того, по мнению аналитиков, ЧВК достигла «точки кульминации» своих наступательных возможностей.

Эти сообщения не имеют ничего общего с реальностью, а информировать зарубежные источники о действиях ЧВК «Вагнер» никто не будет. Об этом сообщил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.

«У ЧВК «Вагнер» нет никакого истощения, в ЧВК «Вагнер» приходят более 10 тысяч человек ежемесячно. А будет ли ЧВК «Вагнер» воевать за территорией Бахмута или нет, ЧВК «Вагнер» разберется в этом самостоятельно и не будет информировать ни господина Брэндона Кола, ни газету Newsweek, ни Соединенные Штаты Америки», – отметил Пригожин.

Напомним, что 20 мая стало известно о полном освобождении Артемовска. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что в кровопролитных боях участвовали исключительно «музыканты». По его словам, 25 мая бойцы «оркестра» покинут зону боевых действий и передадут позиции МО РФ.