Похоже, он уже становится классикой: как стилизовать этим летом анималистичный принт женщинам за 50

Одни считают его вульгарным, а другие никак не могут без него обойтись. И если юным красоткам прощаются многие огрехи в выборе нарядов, то зрелым дамам стоит быть более внимательными, чтобы не прослыть «шальной императрицей». Как же носить анималистичный принт женщинам за 50?

Модный тренд

Стилисты уверяют, что «звериный» принт всегда будет в моде: он давно стал современной классикой. Привлекающий внимание окружающих, он уже не считается китчем. Однако стоит помнить, что анималистичный принт – очень неоднозначная расцветка нашего гардероба. Как же носить женщинам за 50 этот запретный плод, за которым тянется дурная слава?

Дамы элегантного возраста, не желающие пренебрегать модным трендом, должны знать, что в животных узорах нет ничего плохого, если их правильно носить.

Не китч, а стиль

Одежда с анималистичным принтом всегда будет в центре внимания. Она привлекает взгляды окружающих, поэтому женщинам за 50 придется следовать советам стилистов, чтобы не выглядеть вульгарной. Важно не переборщить с животными расцветками, в противном случае дамам никогда не «приручить» леопарда, змею или зебру.

В большинстве случаев анималистичный принт состоит из определенных цветов: черного, песочного или коричневого. Это реалистичная, но немного переосмысленная версия естественных оттенков кожи животных. Итак, как же выглядеть стильно зрелым дамам?

Черный плюс животный принт

Если следовать этому правилу, то легко выглядеть ослепительно: важно сочетание леопардового принта с черным цветом. У каждой женщины в шкафу есть хотя бы одна пара темных брючек или юбка-карандаш, в пару к которым так и просится пестрая блузка.

Беж, коричневый и окрас леопарда

Еще одно замечательное сочетание, о котором стоит помнить женщинам элегантного возраста, позволит выглядеть им стильно и эффектно. Песочные, светло-коричневые или насыщенные шоколадные цвета как нельзя лучше дополнят леопардовый принт. Достаточно подобрать к классическому брючному костюму бежевого оттенка пятнистую рубашку или блузку, чтобы нескучный образ заиграл новыми красками.

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Деним и ани малика

Если женщине нужен повседневный шикарный наряд, то нет ничего лучше, чем универсальный деним. Кроме того, он «смягчает» анималистичные принты, поэтому зрелым дамам легко быть стильной: достаточно надеть любимые джинсы с леопардовой курткой.

Зебра-принт

Этот принт, пожалуй, гораздо популярнее леопардового, поэтому имеет смысл в новом сезоне обязательно вписать его в свой гардероб. Достаточно купить одну вещь с выразительным и дерзким рисунком, а затем создавать на его основе свой наряд.

Брюки, рубашки, даже пальто – все зависит от того, что хочет женщина. В этом случае очень важно, чтобы остальные элементы наряда были монохромными: черно-белые полосы идеально сочетаются с однотонной основой.

Два принта – не перебор

Правда, некоторые стилисты не столь категоричны. Они говорят, что женщины, которые любят экспериментировать с эклектичными нарядами, могут дополнить принт зебры другим рисунком. Такое смелое сочетание выделит зрелую даму из серой толпы, и ее лук точно запомнится окружающим.

Начать с аксессуаров

Самые осторожные ценительницы модных принтов могут подобрать подходящий аксессуар к своему наряду. С чего начать?

C пары туфель, шарфа, пояса или сумочки в анималистичных принтах. Этого более чем достаточно для первого шага, и даже самый скучный наряд мгновенно преобразится!