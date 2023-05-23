 

Орбан заявил о неудачной санкционной политике ЕС против России

23.05.2023, 18:30, Разное
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23 мая Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, заявил, что политика ЕС по введению санкций против РФ была неудачной. Он также назвал реализацию одиннадцатого пакета мер неразумной.

Политик отметил, что Венгрия – это страна, которая не считает разумным пытаться сделать что-то 11 раз, если первые 10 раз были неудачными. Он считает, что санкционная политика ЕС противоречит здравому смыслу и не работает.

Ранее Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии, заявил, что министры иностранных дел стран ЕС не приняли решения ни по одиннадцатому пакету санкций против России, ни по новому траншу на военное финансирование Украины.

Урсула фон дер Ляйен, возглавляющая Европейскую комиссию, 20 мая заявила, что ЕС включит в новый пакет санкций более 90 компаний, которые разными путями обходят ранее наложенные на Россию ограничения.


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