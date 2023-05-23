Мнение: Запрет импорта СПГ из России, Финляндия без российского сырья и энергокризис в Германии

1. Испания закупила на 127% больше российского газа в первом квартале по сравнению с первым кварталом прошлого года (ссылка). Тем не менее, проамериканские вредители в этой стране не дремлют. Теперь они призывают ввести запрет на импорт российского СПГ на уровне Евросоюза (ссылка):



В будущем Евросоюз введет запрет на закупки сжиженного природного газа (СПГ) в России, и это произойдет «скорее рано, чем поздно», заявила министр энергетики Испании Тереса Рибера. Ее слова приводит Reuters.

«Если мы хотим быть последовательными, мы должны заявить, что не будем принимать российский СПГ. Нас всех мог бы устроить такой сценарий. Со временем будет все проще принять это решение о запрете импорта СПГ из России», — сказала Рибера.

В марте министр обратилась к испанским импортерам СПГ и крупнейшим операторам с просьбой не заключать новые контракты на поставки газа с Россией по истечении старых. Теперь Рибера заявила, что все компании пообещали не подписывать новые контракты.

2. Всего лишь за год финны добились сокращения поставок сырья из России в несколько раз (ссылка):



Доля российских ресурсов в энергобалансе Финляндии в 2022 году резко снизилась — до 18 процентов по сравнению с 34 процентами в 2021-м, следует из данных статистического управления страны.

Подсчет объемов импортируемых из России энергоресурсов проведен совместно с Институтом природных ресурсов Финляндии. Поставки снизились во всех категориях топлива. Импорт древесины сократился на 79 процентов, угля — на 72 процента, нефти — на 69 процентов, электричества и газа — на 60 процентов, ядерной энергии — на 4 процента.

При этом Финляндия прекратила закупки древесины в России в июле 2022 года из-за санкций ЕС, а поставки электроэнергии финским потребителям структура «Интер РАО» прекратила в мае того же года из-за сложностей с приемом платежей.

Поставки российского газа (в том числе сжиженного) составили половину от общего объема финского импорта в 2022 году по сравнению с 75 процентами годом ранее. Трубопроводный экспорт топлива в Финляндию «Газпром» прекратил 21 мая прошлого года из-за отказа от платежей по рублевой схеме.

При этом импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России вырос на 33 процента год к году. На поставки в сжиженном виде пришелся 21 процент газового импорта Финляндии в 2022 году, при этом 91 процент всех поставок СПГ были российскими.

Финляндия покупала у нас газ не из-за того, что финны предпочитали всё русское, а потому, что покупать газ у своего надёжного соседа удобнее и дешевле. Теперь финны будут тратить на энергию больше, и это станет серьёзной проблемой для местной промышленности. Всё справедливо: за русофобию надо платить.

3. Похоже, Германия и Евросоюз поспешили, заявив, что энергетический кризис позади. Через неделю наступит лето, а глава крупнейшей немецкой энергокомпании всё ещё призывает немцев продолжать экономить газ (ссылка):

Глава энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум прокомментировал, как страна справилась с прошедшей зимой. Об этом он высказался в беседе с детьми-журналистами из издания Spiegel.

Бирнбаум ответил на вопрос о преодолении энергокризиса и заявил о его продолжении в ФРГ. Он отметил, что зима была крайне теплой, поэтому «ситуация была лучше, чем ожидалось». «Однако если следующая зима будет холодной, то ситуация может снова стать сложной», — подчеркнул он.

Для преодоления кризиса Бирнбаум призвал жителей Германии экономить электроэнергию — например, отапливать дома до температуры 21 градуса вместо 22 градусов, а также мыть руки холодной водой.