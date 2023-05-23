 

«На всё божья воля» – суд прекратил уголовное дело об аварии с участием «машины патриарха»

23.05.2023, 17:53, Разное
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Краснопресненский районный суд города Москвы постановил прекратить уголовное производство по факту аварии, которую устроил автомобиль Aurus Senat, якобы принадлежащий патриарху Кириллу.

Судья Александр Попов прокомментировал своё решение цитатой из Писания: «Не суди, да не судим будешь».

Согласно определению суда, дорожно-транспортные происшествия становятся неизбежными, если Господу угодно, чтобы они произошли. В этой аварии принял участие освящённый автомобиль, принадлежащий высокопоставленному церковному иерарху, и он не мог угодить в такую ситуацию без прямого повеления свыше. Ни водитель Aurus, ни другой автомобилист не могли предотвратить случившееся.

Перед оглашением решения судья умыл руки и заявил, что одному лишь Господу принадлежит право судить своих рабов.

– Мы всего лишь смертные люди, живущие бренной жизнью, – гласит его вердикт. – А пути Господа неисповедимы, и не может без Его ведома упасть и волос с головы иерархов святой церкви. Если Всевышнему было угодно допустить такую аварию, значит, такова его воля, и мы должны лишь смиренно принять это и продолжать жить дальше. Никому не было дано предотвратить это событие, поскольку человек слаб и не властен над своей судьбой.

Ранее патриарх Кирилл открестился от владения попавшим в аварию автомобилем, заявив, что в его гараже, возможно, стоят какие-то машины, ни разу не объезженные, но он ими не пользуется.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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