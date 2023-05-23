«На всё божья воля» – суд прекратил уголовное дело об аварии с участием «машины патриарха»

Краснопресненский районный суд города Москвы постановил прекратить уголовное производство по факту аварии, которую устроил автомобиль Aurus Senat, якобы принадлежащий патриарху Кириллу.

Судья Александр Попов прокомментировал своё решение цитатой из Писания: «Не суди, да не судим будешь».

Согласно определению суда, дорожно-транспортные происшествия становятся неизбежными, если Господу угодно, чтобы они произошли. В этой аварии принял участие освящённый автомобиль, принадлежащий высокопоставленному церковному иерарху, и он не мог угодить в такую ситуацию без прямого повеления свыше. Ни водитель Aurus, ни другой автомобилист не могли предотвратить случившееся.

Перед оглашением решения судья умыл руки и заявил, что одному лишь Господу принадлежит право судить своих рабов.

– Мы всего лишь смертные люди, живущие бренной жизнью, – гласит его вердикт. – А пути Господа неисповедимы, и не может без Его ведома упасть и волос с головы иерархов святой церкви. Если Всевышнему было угодно допустить такую аварию, значит, такова его воля, и мы должны лишь смиренно принять это и продолжать жить дальше. Никому не было дано предотвратить это событие, поскольку человек слаб и не властен над своей судьбой.

Ранее патриарх Кирилл открестился от владения попавшим в аварию автомобилем, заявив, что в его гараже, возможно, стоят какие-то машины, ни разу не объезженные, но он ими не пользуется.

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