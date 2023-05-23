Скандалы: Вектор на увольнение

Глава центра вирусологии и биотехнологии Ринат Максютов «погорел» на вакцине «ЭпиВакКорона»

Главу центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия». Приказ подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Среди других причин отставки Максютова называют личную выгоду и нарушение закона о противодействии коррупции. Но, пожалуй, главная причина – неудачный опыт с вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона», которая по мнению большинства экспертов оказалась неэффективной против коронавируса.

Информагентство НГС одно из немногих называет отправным толчком к увольнению Рината Максютова анонимное письмо в Роспотребнадзор о том, что директор «Вектора» якобы сожительствовал с сотрудницей центра. Анонимщики заявили, что «гражданская супруга» Максютова «не соответствует занимаемой должности» и «оказывает влияние на дела предприятия». Неназванные сотрудники центра «Вектор» рассказали корреспонденту издания, что как только Анна Попова узнала о содержании анонимного письма, она 12 мая вызвала директора Центра в Москву для объяснений. В ходе разговора глава Роспотребнадзора якобы предложила Ринату Амировичу перевод на другую должность. Но учёный уезжать из Новосибирска (где и находится Центр вирусологии и биотехнологии) отказался.

Но, скорее всего, эта анонимка стала последней каплей в сложных отношениях между Поповой и Максютовым. Основной причиной увольнения директора «Вектора» называют просчёт при разработке и использовании вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Заявленная чуть ли не как прорыв в борьбе с пандемией, вакцина на деле показала эффективность гораздо ниже заявленной после испытаний.

«ЭпиВакКорона» не держит оборону?

Разработанная в «Векторе» «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 13 октября 2020 года сразу после регистрации первого препарата профилактики COVID–19 «Спутник V». Это пептидная вакцина, состоящая из химически синтезированных пептидных антигенов белков вируса SARS-CoV-2, соединенных с рекомбинантным белком-носителем.

При клинических испытаниях эффективность «ЭпиВак» проверяли с помощью тестов на антитела к коронавирусу. Многие из них давали отрицательные результаты. Тем не менее в «Векторе» сообщали, что препарат работает. Более того, в январе 2021 года в «Векторе» заявили, что их вакцина – единственная с эффективностью близкой к 100%. Однако независимые исследования показали, что по меньшей мере у четверти пациентов, вакцинированных «ЭпиВакКороной», антитела против COVID-19 вообще не вырабатываются.

Сомнения в эффективности новосибирской вакцины высказали и исследователи Европейского университета в Санкт-Петербурге и Медицинского института имени Сергея Березина (МИБС). Здесь, конечно, нельзя отрицать элемент конкуренции между производителями препаратов, как российских, так и зарубежных. В сентябре 2022 года в британском научном журнале BMC Public Health, в принципе, все российские вакцины «опустили» в рангах эффективности защиты от заражения дельта-вариантом SARS-CoV-2.

В этой публикации британцы указали эффективность «Спутника V» всего в 56%, «Спутника Лайт» – в 49%, «Кови Вака» – 40%. При этом, не заботясь о логике изложения, забугорные «исследователи» назвали эффективность «ЭпиВакКороны» и вовсе отрицательной – «минус 58%». Если следовать логике «британских учёных», то «ЭпиВакКорона» при отрицательной эффективности должна, наоборот, способствовать заражению «Ковидом», если даже не сама заражать провакцинированного пациента. Выглядит абсурдно? В «Векторе», естественно, на такой выпад заявили, что результатам этого исследования нельзя доверять из-за малой выборки.

Если поверить не зарубежным конкурентам, а российским независимым «испытателям», то по результатам независимого исследования в Санкт-Петербурге, которые в своё время озвучил депутат городского парламента, процент заболевших коронавирусом после вакцинации был наибольшим именно после «ЭпиВакКороны» – 6,07%, при этом у «Спутника V» – 1,64%, и 0,89% у «КовиВака».

«Масла в огонь» добавил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов (цитата): «К «ЭпиВакКороне» у научного сообщества с самого начала были вопросы. Во-первых, выбор антигенов был неочевиден, это не были поверхностные участки шиповидного белка, а значит, антитела, которые вырабатывались в ответ на этот препарат, не могли быть нейтрализующими. Было предположение, что они могли вызывать клеточный иммунитет, но на практике мы этого так и не увидели».

От лаборанта до директора с Орденом

Между тем, Ринат Максютов считается весьма перспективным учёным. После окончания Новосибирского государственного университета по специальности «биология» Ринат Амирович стал трудиться в «Векторе» с самых низов. Начал лаборантом, затем стажером-исследователем и младшим научным сотрудником. С должности старшего научного сотрудника Максютова назначают заведующим лабораторией отдела геномных исследований и разработки методов ДНК-диагностики поксвирусов ГНЦ ВБ «Вектор».

В 2010 году молодой завлаб Центра стал лауреатом премии имени академика Льва Сандахчиева для молодых ученых. Его работа была посвящена созданию кандидатной вакцины против натуральной оспы.

После этого карьера Рината Максютова пошла в рост ещё быстрее. В августе 2016 года его назначили заместителем генерального директора по научной работе центра «Вектор». В том же году он занял пост генерального директора учреждения.

И вот здесь открывается факт, который не вяжется со всей повесткой увольнения молодого учёного. За активное участие в разработке и производстве вакцины COVID-19 «ЭпиВакКорона» доктор биологических наук Ринат Максютов был удостоен ордена Пирогова. Какова теперь «цена» этой награды, говорить не берёмся, в верхах, видимо, виднее.

Кто виноват?

Многочисленные заявления о неэффективности вакцины больно ударили по имиджу Центра «Вектор» и по профессиональной репутации Рината Максютова. Ведь на создание «ЭпиВакКороны» было потрачено несколько миллиардов бюджетных рублей.

Учитывая формулировку отставки «по причине утраты доверия», юридически это будет звучать как ненадлежащее исполнение обязанностей, которое могло привести или уже привело к негативным последствиям. Кроме того, Рината Максютова обвиняют в конфликте интересов, связанном с получением какой-либо выгоды – как для себя, так и для родных.

Адвокат Алексей Гавришев так прокомментировал «Известиям» возможную меру ответственности Максютова: «Поскольку речь идет в том числе о нарушении антикоррупционного законодательства, возможно, в его действиях есть признаки хищения или растраты. А это статья 160 УК РФ со сроком лишения свободы до 10 лет. Не исключаю, что за увольнением может последовать возбуждение уголовного дела».

Но один ли Ринат Максютов виновен в неэффективности вакцины? Первоначальные испытания всё-таки показали эффективность «ЭпиВакКороны».

Здесь интересен факт серии судебных разбирательств летом 2022 года. Вакцину производило АО «Вектор-БиАльгам», поставками в медучреждения занималась петербургская компания «Герофарм». Последняя подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга иск о взыскании с АО «Вектор-Биальгам» 203 миллионов рублей за поставку белка и выиграла его.

В свою очередь, «Вектор-БиАльгам» подавала иск в Арбитражный суд Новосибирской области с требованием взыскать с «Герофарма» 259,7 миллиона рублей убытков из-за поставки некачественных компонентов. Этот процесс суд сначала перевел в закрытый режим, а 20 марта прекратил производство по делу, поскольку истец отозвал свое заявление.

Напрашиваются, как минимум, два вопроса. Первый: возможно ли, что неэффективность «ЭпиВакКороны» связана с претензиями АО «Вектор-БиАльгам» по ненадлежащему качеству компонентов для производства вакцины? Второй: почему производитель отозвал свой иск, касающийся качества компонентов?

В любом случае, в этих вопросах придётся разбираться следствию, если таковое будет.

Ответный ход?

Сам Ринат Максютов тоже не сидит на месте. Экс-гендиректор Центра намерен защищаться и оспорить своё увольнение в суде. По данным издания, сейчас Ринат Амирович консультируется с юристами по этому вопросу.

Справка

ГНЦ «Вектор» основан в 1974 году. Это один из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. На «Векторе» собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов.

Центр – одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы.

До разработки вакцины против новой коронавирусной инфекции, в «Векторе» разрабатывали препараты для противодействия лихорадке Эбола, тест-системы для диагностики ВИЧ.

(по информации «Коммерсанта» https://www.kommersant.ru/doc/5987234 )

Сергей Апасов

Оригинал материала: “Наша Версия”