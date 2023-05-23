В САО к заселению готовят шесть новостроек по программе реновации

Новостройки расположены в районах Бескудниковский, Головинский и Дмитровский. Общая площадь жилых помещений – более 50 тысяч квадратных метров, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что квартиры в новостройках получат 1,5 тысячи участников программы. Им предоставят жилье с полной отделкой комфорт-класса. Достаточно только перевезти вещи.

В Северном административном округе переселяются 13 тысяч человек в 29 новостроек. Почти 13 тысяч москвичей уже получили современное жилье.

Больше всего домов для заселения передано в Бескудниковском районе. Москвичи переехали из 20 ветхих домов в 12 новостроек. Левкин сообщил, что дополнительно в округе строят и проектируют 57 домов общей площадью 1,1 миллиона квадратных метров.

Программа реновации набирает обороты. Лидером по темпам переселения является Юго-Восточный административный округ. В конце апреля переселение начали более 400 жителей ЮВАО.

С начала действия программы реновации построено 247 домов общей площадью 3,5 миллиона квадратных метров. В новостройки переезжают 114 тысяч человек.

За последний год по программе ввели в эксплуатацию 45 домов. Новостройки появились в 32 районах, входящих в 11 административных округов.

Власти столицы утвердили программу реновации в 2017 году. В нее вошло 5175 домов. В основном это так называемые хрущевки, жилье в которых устарело морально и физически.

Площадь жилья в новостройках примерно на 30% больше. Переселенцам передают квартиры с просторными кухнями, прихожими и балконами. Входные группы делают на уровне земли, что удобно для маломобильных людей.

Дворы новостроек благоустраивают. Там устанавливают детские и спортивные площадки, организуют парковочные места, высаживают деревья и кустарники, разбивают газоны.

С 2017 года снесли 130 ветхих зданий. Для строительства новых домов подобрали 561 площадку.

Новостройки возводят в непосредственной близости от старых домов. Переселенцы остаются жить в своем районе и продолжают пользоваться привычной социальной и транспортной инфраструктурой, торговыми центрами, спортивными комплексами и местами отдыха.