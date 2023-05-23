 

“Иди сюда ***”: сорвавшийся на мат Рома Зверь начал потасовку в баре из-за надоедливых фанатов

23.05.2023, 17:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Сети появился видеоролик, снятый посетителями бара в Самаре. На кадрах – разозлившийся Роман Билык, известный также как Рома Зверь. Можно услышать, как музыкант вызывает кого-то на бой. “Эй, иди сюда ***, иди сюда ***!” – сорвался на мат лидер группы “Звери”, которого уже в тот момент выводили из заведения.

Журналисты узнали, что Роман вышел из себя из-за надоедливых фанатов. Якобы один из них требовал от 45-летней знаменитости совместное фото. Как рассказал представитель группы, сначала Билык ответил поклоннику вежливо, однако после очередного требования сфотографироваться музыкант вспылил и начал потасовку.

Роман не успел подраться, в прибытии полицейских не было необходимости. После посиделки в баре Билык отправился готовиться к концерту. Во вторник, 23 мая группа “Звери” даст концерт в самарском Дворце спорта на Молодогвардейской. Местные поклонники, судя по публикациям в Сети, с нетерпением ждали выступления музыкантов.

Группа “Звери” существует уже больше 20 лет. Роман Билык создал ее в 2001 году. На премии телеканала МУЗ-ТВ коллектив был признан лучшей рок-группой девять раз.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03.21 / Renault вывел на испытания обновлённую версию Duster

07.12.20 / “Каждый день этот Х… писал, пытаясь выкачать деньги”. Жена Бабкина спустя два месяца вернула доступ к своей странице в Instagram

11.06.21 / Тунберг возобновила акцию “Пятницы ради будущего”

11.05.21 / У адвокатов предложили забирать телефоны при свидании с заключенными

21.01.22 / “Классные арбузики”. 44-летняя Чехова показала грудь на пляже

19.08.20 / Отмена «декрета Парамаунт» развязывает руки крупным игрокам кинобизнеса

03.02.21 / Джонсон призвал немедленно освободить Навального

10.06.21 / Стартовала Всероссийская акция «Оставайся Донором»

17.09.21 / Политолог: Граждане оценили удобство дистанционного электронного голосования

05.08.22 / Путин указал на удвоение товарооборота между Россией и Турцией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика