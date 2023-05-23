 

Длинный кардиган и ботинки в стиле милитари: как носить и с чем элегантно сочетать легинсы

23.05.2023, 17:40, Разное
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Легинсы уже давно перестали быть предметом домашнего гардероба. Сегодня такие изделия без труда можно включать в повседневные луки. Разбираемся, как носить и с чем сочетать легинсы, чтобы презентовать стильные и современные образы.

Одежда

Поскольку легинсы облегают нижнюю часть тела, верхняя должна быть объемной. Это означает, что вы можете смело надевать изделия оверсайз: свитера, блузы, рубашки, футболки, пиджаки, блейзеры, куртки, бомберы и т.д. Также из верхней одежды подойдут длинные плащи, кардиганы и пальто. Чтобы лук получился гармоничным, в данном случае используйте обувь на каблуках или на тракторной подошве.

Одно время существовало негласное правило о том, что при ношении легинсов нужно закрывать паховую зону и отдавать предпочтение длинным кофтам. Сейчас это правило неактуально.

Вы вполне можете сочетать легинсы с укороченными кофтами и даже демонстрировать живот, если есть желание похвастаться стройной подтянутой фигурой. Только помните о том, что, какой бы короткой ни была кофта, она в любом случае не должна вас облегать.

Используйте легинсы нейтрального оттенка (например, черные), и тогда вы сможете сочетать их с одеждой с любым принтом.

Обувь

К легинсам подходит любая обувь – как изысканная элегантная, так и спортивная. Исходите из контекста наряда. Например, можно создать лук в стиле спорт-кэжуал, если сочетать легинсы с кроссовками и с укороченным кардиганом. Если нужен офисно-деловой лук, тогда используйте легинсы, лоферы, футболку или рубашку и пиджак оверсайз.

Женственный и нарядный лук получается при сочетании длинного пальто и высоких остроносых сапог до колен. Красиво получается, если удастся подобрать обувь и верхнюю одежду в одном цвете и из одного материала (например, из кожи).

Армейские ботинки в стиле милитари тоже можно комбинировать с легинсами. Тогда вы сможете еще больше подчеркнуть хрупкость и женственность.


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