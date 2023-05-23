 

Блейзеры остаются в летней моде в этом году: с чем их можно носить, а с чем уже не стоит

23.05.2023, 17:40, Разное
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Блейзер — базовый предмет капсульного гардероба. Он универсален и незаменим, поскольку его можно интегрировать в любой образ. Однако для презентации эффектных луков следует учитывать, с чем сочетать блейзер в данном сезоне, а от каких комбинаций имеет смысл оказаться.

Антитренд

В 2017 году супермодель Белла Хадид представила причудливую комбинацию, состоящую из велосипедок и блейзера оверсайз. Тренд тут же подхватили стилисты и модницы со всего мира. Подобный наряд был актуален на протяжении нескольких лет, но сейчас вышел из моды. Поэтому, если хотите выглядеть стильно и современно, откажитесь от включения в один образ велосипедок и блейзера.

Что в тренде

Этим летом нужно отказаться от квадратных силуэтов. Это означает, что очень большие блейзеры оверсайз в сочетании с брюками или юбками прямого кроя будут не в моде. Отдавайте предпочтение женственным приталенным силуэтам. Сейчас самое время сделать упор на элегантность.

С юбками

Создавайте красивые образы, сочетая блейзеры с юбками. Можете использовать как короткие юбки, так и юбки длины миди или макси. Удачное решение — это юбки с асимметричным подолом или плиссированные.

С ними лучше всего сочетают чуть приталенные блейзеры. Вы можете обозначить и подчеркнуть талию с помощью поясного ремня. При этом блейзер застегивать необязательно.

В контексте официального и формального образа можно рассмотреть комплекты, состоящие из юбки и блейзера, чтобы верх и низ были одного цвета и из одного материала. Останавливайте выбор на нейтральных оттенках. Чтобы лук не получился слишком скучным, добавьте акцентную деталь, а именно стильную яркую сумочку.

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С шортами

Избегайте облегающего низа, когда будете подбирать подходящий верх к блейзеру. Лучше всего остановить выбор на шортах-бермудах или расклешенных шортах. Оптимальная длина — на несколько сантиметров выше колен.

Рассмотрите готовые комплекты, состоящие из шортов и блейзера. Не ограничивайте себя нейтральными неброскими оттенками. На лето можно и нужно рассматривать одежду ярких цветов. Например, будет хорошо смотреться салатовый, голубой или фиолетовый комплект. Если нужно создать более гламурный образ, то можно остановить выбор на белоснежном костюме.

С джинсами

Джинсы и блейзер оверсайз — прекрасное решение для создания образов в стиле офисный кэжуал. Можете рассмотреть джинсы скинни или зауженные книзу. Добавить нотку неформальности в лук поможет декор джинсов в виде разрезов на коленках. Убедитесь в том, что ваш блейзер не мужского кроя и не слишком оверсайз. Дополните лук изысканной и элегантной обувью на каблуках.

Со штанами

Помимо джинсов можно сочетать блейзер и с другими брюками. Например, слоучами изо льна. Также подойдут карго с большими накладными карманами – такие брюки снова в моде в этом году (причем из разных материалов и разных оттенков). Их сочетайте с приталенным блейзером, идеально сидящим по фигуре. Можете рассмотреть удлиненный блейзер с ажурными рукавами. Он будет красиво смотреться с широкими штанами. Дополните лук остроносыми туфлями на каблуках.


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