«Если слепой, так дома сиди»

Петербургский суд решает, пускать ли в подземку собаку-поводыря без намордника. Этот вопрос очень важен для инвалидов по зрению.

Инициатором судебного разбирательства стал петербуржец Валерий Крумкач, инвалид по зрению, после того как его в очередной раз не пустили с собакой-поводырем в петербургское метро. По правилам пользования Петербургским метрополитеном от ноября 2021 года, «при перевозке пассажиров из числа инвалидов [разрешено] бесплатно провозить собаку-проводника (в наморднике и со специальным опознавательным знаком) при наличии документов, подтверждающих ее специальное обучение» (часть III, пункт 27, подпункт 9). Именно этот пункт и пытается оспорить Крумкач.

— Собака-проводник не просто помогает ходить и преодолевать препятствия, а полноценный компаньон для незрячего человека, — рассказал «Новой» Валерий Крумчак. — Если на нее надеть намордник, то собака лишится довольно большого пула своих возможностей. Проводник приучен поднимать вещи, которые выронил его ведомый (в первую очередь трость, но также ключи, кошелек, платок и пр.), может придержать зубами за одежду, если видит, что впереди (пусть и не очень близко) потенциальная опасность. Например, поломоечная машина или подросток на скейте.

Представители метрополитена, не отрицая полезности собаки-поводыря, настаивают на том, что в первую очередь это все-таки хищник, а потому может неадекватно отреагировать на неожиданный звук либо на то, что собаке наступят на лапу или дернут ее за хвост.

В этом случае, по мнению представителей метро, собака может забыть про команды и обучение и покусать окружающих.

— Мы же не против того, чтобы собака-поводырь перемещалась в метро, — пояснил в суде юрист ГУП «Петербургский метрополитен». — Но мы в первую очередь обязаны беспокоиться о безопасности окружающих. А большая собака с зубами в пять сантиметров и без намордника — потенциальная опасность для десятков людей. Ну а упавшую трость может поднять сотрудник метрополитена. Любому пассажиру с ограниченными возможностями помощник предоставляется по первому требованию.

— Сотрудника метро иногда приходится ждать по полчаса, — парировал Крумчак. — И проводит он только до дверей вагона. Даже в вагон не заходит, чтобы усадить. Как вы думаете, много пассажиров тут же предложат свое место инвалиду? Дай бог какая-нибудь старушка встанет, но чаще приходится стоять. Вместо помощи скорее услышишь: если слепой, так дома сиди и помирай там взаперти, а не доставляй беспокойства нормальным людям. И вот стою я, мне понадобился платок, вместе с платком из кармана выпал кошелек. Как вы думаете, многие кинутся его поднимать? Вернее, поднимут многие, немногие вернут.

Истец так же попросил ответчика привести в пример хотя бы один случай, когда собака-поводырь укусила постороннего. Представитель метрополитена сказал, сразу он ответить не готов. На что Крумчак предоставил суду данные из травмпунктов Петербурга за три года: ни одного случая укуса собакой-поводырем зафиксировано не было. На что юрист ГУП заявил, что все когда-то случается впервые.

— Подобное мнение, к сожалению, превалирует у большинства петербуржцев, — говорит Крумчак. — Но это из-за того, что мало кто знает, что же такое на самом деле собака-проводник и как ее готовят. В поводыри отбираются собаки с нулевым уровнем агрессии. Как этот уровень вычисляют специалисты еще у щенков, отдельный разговор. Затем больше года собаку дрессируют, причем на последнем этапе ее готовят с тем, для кого она должна стать глазами. Люди ведь тоже не все подходят к собаке-поводырю, а потому потенциальный владелец проводника обязан пройти тесты и серьезную подготовку.

Устойчивость к внешнему раздражителю, каким бы он ни был (звук, удар, крики, землетрясение, взрыв), у собаки-поводыря абсолютно ровная. Даже если рядом с кобелем-проводником пройдет течная собака, он не отвлечется от своего ведомого. А если на него наступят или ударят, пес максимум взвизгнет и сделает шаг в сторону. Более того, если на его человека нападут и будут избивать, собака-проводник не вмешается даже в таком случае. И это надо учитывать тем, кто считает, что поводырь может быть и охранником. Это ведь абсолютно разные функции, для которых нужны собаки с разным набором навыков и инстинктов.

Суд, выслушав обе стороны, объявил перерыв, дав истцу и ответчику время собрать документы в поддержку каждой из позиций. С точки зрения истца, уже представленные им суду документы полностью доказывают его правоту. Что намерен представить суду ответчик, пока непонятно. Впрочем, в 2011 году «Петербургский метрополитен» уже пытался в целях безопасности запретить проезд в метро инвалидам-колясочникам. Тогда представители ГУПа тоже акцентировали внимание не нам том, что уже произошло, а на том, что может произойти. Избежать запрета удалось лишь потому, что возмутилась общественность.

Максим Леонов,

специально для «Новой»

Фотографии предоставлены Объединённой пресс-службой судов Петербурга

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