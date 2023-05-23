 

Xiaomi представила “умный” вентилятор за 5,5 тысяч рублей

23.05.2023, 17:15, Разное
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Китайская компания Xiaomi выпустила вентилятор с функцией увлажнения воздуха под брендом Mijia Smart Evaporative Cooling Fan. Об этом сообщило издание IT-Home.

Вентилятор Smart Evaporative Cooling Fan колонного типа с выходным отверстием размером 0,4 метра. Устройство оснащено блоком увлажнения, в котором циркулирует воздух, смешиваясь с водой. В устройстве также есть отсек для хранения льда, который еще больше охлаждает атмосферу.

В вентиляторе Smart Evaporative Cooling Fan доступны четыре режима обдува. Самый мощный создает потоки воздуха, которые ощущаются на расстоянии до 10 метров. Уровень шума устройства составляет 35 децибелов. Новое устройство Xiaomis является “умным”, поскольку им можно управлять с помощью приложения для смартфона.

Вентилятор Smart Evaporative Cooling Fan можно приобрести в Китае за 489 юаней, что составляет около 5,5 тысяч рублей по курсу на 23 мая 2023 года.


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