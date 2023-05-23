Xiaomi выпустил большой и недорогой игровой телевизор

Линейка телевизоров Xiaomi пополнилась новым Mi TV A75 Competitive Edition. ItHome сообщает, что устройство оснащено 75-дюймовым 4K-дисплеем высокого разрешения и частотой 120 Гц.

Для изготовления корпуса используется металл. Телевизор также обладает функцией Smart TV и работает на базе четырехъядерного процессора с ядрами Arm Cortex A32. Устройство имеет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Звуковая система состоит из двух динамиков мощностью 10 Вт каждый. Смарт также имеет двухдиапазонный Wi-Fi приемник, два порта USB и HDMI-вход. Цена новинки составляет 35,1 тысячи рублей (около 3,1 тысячи юаней). В линейку Competitive Edition также входят две модели с диагональю от 55 до 65 дюймов.