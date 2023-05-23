 

Ради имиджа и безопасности — Китай направил в Европу эмиссара для урегулирования украинского конфликта

23.05.2023, 16:40, Новости дня
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Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправляется в турне по европейским странам, пишет Süddeutsche Zeitung. Его задача — найти способы урегулировать украинский конфликт, укрепив таким образом имидж своей страны. Но речь также идёт о непосредственных интересах безопасности Поднебесной, ведь ситуация на Украине привлекла внимание и к событиям на Тайване, рассказывает немецкое издание.


AP

Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправился в турне по странам Европы с целью найти возможности для урегулирования украинского конфликта, пишет Süddeutsche Zeitung. И дипломат, несомненно, обладает для этого необходимыми компетенциями, отмечает немецкое издание.

Он родился в 1953 году в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. В этом регионе проживают тысячи русских. Образование он получил в Пекинском университете иностранных языков. Хуэй свободно говорит на русском языке. И в целом всегда интересовался большим соседом Поднебесной. Когда рухнул Советский Союз, дипломат находился в московском посольстве. В 2008 году он занял пост заместителя министра иностранных дел. После этого 10 лет работал в посольстве в России. В 2019 году глава Кремля Владимир Путин наградил его Орденом дружбы. В том же году он стал спецпредставителем правительства Китая по делам Евразии и именно в этой роли отправился сейчас в турне по Европе.

До сих пор у Поднебесной получалось на удивление неплохо балансировать между Россией, своим важнейшим стратегическим партнёром, и Европой, своим экономическим партнёром. Китай так и не осудил боевые действия на Украине. В то же время он старается не портить отношения с ЕС. Больше всего Поднебесную волнует возможность возникновения демократического альянса, который начнёт оказывать на неё большее давление. К тому же отношения с американцами исторически и так сложились плохими.

СМИ в Китае винят в происходящем на Украине именно США, продолжает издание. Местные газеты пишут, что Вашингтон не заинтересован в мире, что Америка запугала европейские страны и вынудила их вступить в НАТО, заработала миллионы на продаже европейцам газа и стала главным выгодоприобретателем от кровопролития в регионе. Китай же, напротив, играет конструктивную роль и выполняет миротворческую миссию.

Ли Хуэй едет в Европу для того, чтобы укрепить имидж своей страны, а также доказать, что она выступает как посредник и является ответственным игроком на мировой политической арене. Однако речь также идёт о непосредственных интересах безопасности Китая, ведь украинский конфликт привлёк внимание мира и к ситуации на Тайване. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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