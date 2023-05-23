 

Украина попала «в слепую зону» оборонных планов Макрона

23.05.2023, 16:39, Новости дня
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В ближайшие годы Франция собирается значительно увеличить свои оборонные расходы, пишет Politico. При этом в обеспечении безопасности страны Париж продолжает придерживаться той модели, которая существовала до начала боевых действий на Украине. То есть власти вкладывают деньги не в традиционное вооружение, а в ядерное сдерживание. Из-за такого подхода «в слепую зону попала» и военная помощь Киеву, рассказывает издание.


AP

В течение следующих семи лет Франция собирается увеличить свои расходы на оборону на 30%, достигнув отметки €413 млрд, пишет Politico. Но все эти средства в основном пойдут на укрепление защиты в космосе, киберпространстве и на воде, а не на покупку так называемого традиционного вооружения, то есть танков и истребителей.

В планировании военного бюджета Париж продолжает придерживаться модели, которая существовала до начала боевых действий на Украине, и делает ставку на ядерное сдерживание. Связано это с тем, что в течение трёх лет пандемии коронавируса власти тратили большие деньги на поддержку населения, а теперь столкнулись с высокой инфляцией, нехваткой бюджетных средств и ростом государственного долга. В отличие же от масштабных закупок традиционного вооружения ядерная опция более дешёвая, поясняет Politico.

Однако из-за такого подхода «в слепую зону попала» военная помощь Украине, продолжает издание. Дело в том, что задержки в поставках вооружения французской армии так же приводят к ограничению возможностей страны по предоставлению оружия Киеву, объясняют эксперты. Схожие проблемы наблюдаются в Великобритании, где также подумывают над сокращением расходов на сухопутные войска, и Германии, где вроде бы выделили специальный фонд на усиление бундесвера, но бóльшая часть денег до сих пор ни на что не потрачена.

Все эти обстоятельства усложняют ЕС задачу по созданию в рамках НАТО войска численностью 300 тыс. солдат, которые будут находиться в состоянии повышенной боеготовности. Поэтому Европа и в дальнейшем будет находиться в зависимости от военной поддержки США, заключает Politico. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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