Скандалы: Короли слитков

Кто греет руки на российском золоте?

В отечественной золотодобыче идёт передел активов. Во многом его спровоцировали западные санкции. В то же время мировые цены на золото бьют рекорды пандемийного периода. А этой весной производство золота в России возросло. «Наша Версия» решила разобраться, кто ловит золотую рыбку в мутной воде.

Точные цифры производства золота в России сейчас засекречены, Росстат говорит только о тенденциях. Из его сообщений известно, что по итогам первого квартала объём производства золота в РФ на 9,1% превысил показатели того же периода прошлого года. При этом в марте прирост составил 26,5%. Отраслевые инсайдеры утверждают, что производство нарастили только крупнейшие предприятия, тогда как небольшие артели продолжают сокращать добычу. Работать им мешают дефицит кадров, отсутствие каналов сбыта (сказывается европейское эмбарго на российское золото) и проблемы с поставками техники и запчастей. Таким образом, происходит тот же процесс, что и на рынке продуктового ретейла: крупные игроки используют ситуацию, чтобы подмять под себя мелких и монополизировать рынок. При этом в ход, похоже, идёт в том числе административный ресурс.

Под крылом сенатора

В последние годы имидж крупнейшего производителя золота в России закрепился за компанией «Полюс». В прошлом году она получила 2,568 млн унций, а в этом собирается добыть 2,8–2,9 миллиона. Компания выросла из небольшой артели, которую ещё в 1980-х основал Хазрет Совмен. Разбогатев на приисках, он в начале нулевых стал президентом Адыгеи. А в 2009 году основным бенефициаром компании стал другой политик с кавказскими корнями – выходец из Дагестана Сулейман Керимов. С 2008 года он занимает пост сенатора, в связи с чем потерял возможность напрямую владеть бизнесом. Контрольный пакет акций «Полюса» долгое время был записан на компанию PGIL, зарегистрированную на острове Джерси.

В 2012 году PGIL выкупила акции у миноритариев и ушла с Лондонской биржи. Правда, через пять лет она туда вернулась. Очередное громкое изменение структуры владения произошло в 2015 году. Тогда деловые СМИ сообщили, что контроль над «Полюсом» перешёл сыну сенатора Саиду Керимову. Предположительно, именно в то время PGIL стала «дочкой» кипрской Wandle Holdings Ltd, которая, как утверждает ряд источников в СМИ, записана на Саида Керимова.

Wandle Holdings ещё раз широко засветилась в прессе прошлой весной. Тогда стало известно, что она оформила «прописку» в особой экономической зоне во Владивостоке – на острове Русский. Вскоре произошли и другие изменения: пресс-служба «Полюса» сообщила, что Wandle Holdings продала 29,99% в золотодобывающей компании «Полюс» «Группе Акрополь». Таким образом, доля Саида Керимова в «Полюсе» сократилась с 76,34% до 46,35%. О сумме сделки не сообщалось.

Вскоре сын сенатора окончательно разорвал связи с «Полюсом». В прошлом марте он подарил 100% Wandle Holdings Фонду поддержки исламских организаций (ФПИО). «Для меня благотворительность – это привычка, я был так воспитан. И я очень рад этой возможности поделиться с нуждающимися плодами деятельности моей семьи», – объяснил Саид Керимов свой поступок. Стоимость этого подарка навскидку можно оценить в несколько миллиардов долларов. Всё это произошло на фоне введения Западом персональных санкций против семьи сенатора Керимова, отчего злые языки пустили слух, будто два события связаны друг с другом.

Аллах даёт

После всех этих пертурбаций более 22% капитала компании приходится на свободно обращающиеся ценные бумаги. Акции имеют ход на Московской и Лондонской биржах. Также бумаги «Полюса» продолжают торговаться в США, для чего компания получила спецразрешение у российских и американских властей, несмотря на условия СВО. Какая часть этого пакета консолидирована в одних руках или аффилированных структурах, выяснить затруднительно.

Зато более или менее на виду новые владельцы самых крупных пакетов. «Группа Акрополь» – это ООО с уставным капиталом в 10 тыс. рублей и средней численностью работников 5 человек. Примечательна она тем, что в учредителях состоит Ахмет Паланкоев, экс-сенатор РФ от Ингушетии. На «Группу Акрополь», как и на самого Паланкоева, записаны самые разные активы по всей стране. Например, ООО «Курорты Ингушетии», управляющее крупнейшим в республике горнолыжным кластером «Армхи». Бизнес-интересы Ахмета Паланкоева очень широки: здесь и торговые компании, и строительные, и сеть клиник «Синай». Также в разное время пресса связывала с Паланкоевым угольные компании в Кузбассе и Ростовской области. А тёзка брата экс-сенатора Муса Паланкоев помогал структурам Ахметовых выкупать бумаги PGIL на Лондонской бирже и владел пакетом акций «Полюса» в несколько процентов.

Примечательно, что связанные с Ахметом Паланкоевым юрлица приносят весьма скромные прибыли, потому непонятно, где он мог взять деньги на покупку почти трети «Полюса». А ведь речь идёт о более чем солидной сумме – исходя из капитализации компании купленная им доля могла стоить около 7 млрд долларов. Для выкупа акций у миноритариев на Лондонской бирже структуры Керимовых якобы занимали у ВТБ 5,5 млрд долларов, потом этот кредит был рефинансирован в «Сбере». Помогали ли госбанки покупать акции «Полюса» Ахмету Паланкоеву? Судя по всему, без содействия или одобрения Германа Грефа сделка вряд ли бы могла состояться. В последние годы крупнейшим кредитором «Полюса» был «Сбер». Известно, что по состоянию на 2017 год в банке был заложен пакет размером 50% плюс одна акция. Возможно, есть другие кредиторы, согласовавшие переход актива Паланкоеву (суммарно объём долга «Полюса» составляет 3,5 млрд рублей).

Самым крупным акционером золотодобытчика сейчас считается Фонд поддержки исламских организаций. Акциями «Полюса» он владеет через Wandle Holdings. Сведения об учредителях компании в публичных базах скрыты по решению ФНС.

Сам фонд учреждён Советом муфтиев России, Духовным управлением мусульман России и муфтием шейхом Равилем Гайнутдином (председатель Совета муфтиев России). Руководство ФПИО доверяет менеджменту «Полюса» и не планирует участвовать в повседневном управлении бизнесом, сообщил представитель организации. Согласно российскому законодательству передача имущества НКО, коим является ФПИО, не облагается налогом. Фонд не будет платить налоги и на дивиденды. По подсчётам «Нашей Версии», за 2022 год ФПИО может рассчитывать на дивиденды в размере около 27,5 млрд рублей. Для сравнения: примерно столько же составляет годовой бюджет Республики Ингушетия.

Детали

«Полюс» успешно вписался в новые реалии. Прошлым летом компания за 140 млн долларов купила месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае. Его эксперты называют одним из самых перспективных в России. Продавцом выступила Highland Gold Mining, подконтрольная Владиславу Свиблову.

Традиционно российские золотопромышленники продавали драгметалл банкам, которые уже отправляли его на экспорт. Сейчас многие банки под санкциями и крупные добытчики сами экспортируют свою продукцию. В прошлом году были разговоры, что российские слитки могут проходить переаффинаж в Казахстане. Теперь Bloomberg со ссылкой на компанию Import Genius пишет, что слитки идут в азиатские страны без всяких идентифицирующих штампиков. Упоминаются Китай, Турция, Гонконг, ОАЭ. Трейдерами выступают малоизвестные компании, которые до этого торговали, например, сельхозпродуктами. Российские слитки, предположительно, идут на переплавку или к азиатским ювелирам.

Тем временем

В золотодобыче появляются активы, которые могут стать «кормом» для лидеров рынка. Печальная участь постигла зарегистрированную в Лондоне компанию Petropavlovsk, которая по итогам 2021 года была четвёртой по объёмам добычи в стране. В прошлом году её основатель Павел Масловский получил 5,5 года колонии по делу, возникшему в результате корпоративного конфликта. Ещё до приговора компания продала свои ключевые прииски Уральской горно-металлургической компании (УГМК) с едва ли не пятикратным дисконтом. До начала прошлого года УГМК считалась подконтрольной Искандеру Махмудову. Потом компания объявила о прекращении связи с миллиардером, не раскрыв деталей. По слухам, УГМК будет и дальше участвовать в скупке золотых активов. О том, как происходит «золотой передел», мы расскажем в одном из ближайших номеров.

Сергей Слон

Оригинал материала: “Наша Версия”