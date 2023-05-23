 

Молодая жена Петросяна нахамила подписчикам из-за фото

23.05.2023, 16:31, Разное
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“Вода, вода, одна вода”, – писал английский поэт Сэмюэл Колридж еще в 1797 году, однако фраза эта не потеряла своей актуальности. Если ее немного доработать, то она вполне может быть применима и к молодой жене Евгения Петросяна.

В своем блоге Татьяна Брухунова частенько жалуется на слишком сильную занятость. Якобы та ситуация, когда за целый месяц ей удается отдохнуть всего два или три дня, для нее давно уже стала привычной.

Вот и некоторое время назад любительница театров и пирожных в своем блоге в очередной раз пожаловалась на то, что дел невпроворот. А потом жена Евгения Петросяна внезапно опубликовала снимки, сделанные из речного круиза.

Такое поведение возмутило гостей ее блога и подписчиков, некоторые из которых буквально обвинили брюнетку в лицемерии.

“Зачем вы так делаете… Это выглядит глупо”, – обратилась к супруге Евгения Петросяна одна из подписчиц.

Без ответа такое замечание Татьяна Брухунова, разумеется не оставила и, как решили некоторые, нахамила как своей визави, так и остальным подписчикам из-за злополучного фото, обвинив их в желании докопаться до нее без единого повода.

“Вы хотите чтобы я оправдывалась перед вами?! Этого не будет”, – заявила молодая жена Евгения Петросяна, добавив, что собеседница ее была исключительно невнимательна и потому все перепутала.


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