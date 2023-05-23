 

Мосгордума определит дату выборов мэра Москвы в течение двух недель

23.05.2023, 16:30, Новости дня
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На одном из заседаний депутаты Мосгордумы назначат выборы мэра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте столицы.

“В мае оно состоится 31-го числа, следующее заседание планируется 7 июня, и ориентировочно именно на нем будет принято решение о проведении выборов мэра, которое вступит в силу после опубликования”, – заявил собеседник агентства.

Мосгордума назначает выборы мэра Москвы за 90-100 дней до единого дня голосования. В этом году он пройдет 10 сентября.

Столичный парламент должен объявить выборы не позднее 12 июня. После этого начнется выдвижение кандидатов и партийные конференции.

В 2018 году за действующего мэра Сергея Собянина проголосовали 70% избирателей. По данным исследовательской службы Russian Field, на предстоящих выборах градоначальник может получить почти 67% голосов.

О намерении принять участие в выборах мэра Москвы заявили 72% респондентов. 40% предпочитают дистанционный способ голосования, сообщала газета “Коммерсант”.


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