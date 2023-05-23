Овны, берегите свою энергию: прогноз Таро на июнь 2023

Согласно карте «Иерофант», которая является старшим арканом в раскладе на июнь 2023 года, в ближайший месяц людям стоит задуматься о том, что является для них действительно ценным. Вспомните, кем вы мечтали стать, когда были маленькими, смогли ли вы добиться этого или где-то по дороге сошли с пути? Наступает время, чтобы как следует обдумать, чего вы хотите добиться в будущем, найти идейного вдохновителя, а также начать совершенствовать свои качества. Более подробный Таро-прогноз читайте далее.

Овен – «Семерка Жезлов»

В ближайшие 30 дней Овну стоит проявлять осторожность в любых вопросах, которые касаются трат энергии. В гонке за лучшим результатом вы рискуете выгореть, поэтому рекомендуется воздержаться от суеты и начать двигаться в комфортном темпе к намеченной цели.

Если представитель огненной стихии вдруг почувствует, что ему не хватает сил, следует сразу же взять перерыв. Идеальным занятием для восстановления энергии станет спорт и участие в культурных программах. Также не пренебрегайте возможностью вернуться к тому, чем вы восхищались и вдохновлялись ранее.

Телец – «Шестерка Кубков»

Тельцов в этом месяце будет преследовать приятное послевкусие праздников. Месяц пройдет под эгидой удовольствия, веселья и теплых встреч. Деньги будут доставаться без особых усилий, а значит, тратить их можно на удовлетворение личных прихотей и потребностей.

Больше всего Тельцу повезет в сфере любви – наконец рядом появится человек, благодаря которому вы будете чувствовать себя на седьмом небе от счастья. Семейным представителям стихии Земли также удастся улучшить взаимоотношения с партнером путем совместного отдыха.

Близнецы – «Пятерка Кубков»

Наступает период, когда Близнецам следует взглянуть на окружающий мир незамутненным взглядом. Для этого откажитесь от иллюзий и беспочвенных страхов, возьмите под контроль эмоции и снимите с себя розовые очки. Если все получится, то судьба подарит вам отличную возможность для самореализации.

Крайне важно, чтобы представитель воздушной стихии с благодарностью принимал все, что дарует ему Вселенная. Такой подход поможет вам выйти на новый уровень развития. Если ваши ожидания зависят от других людей, то пересмотрите свои взгляды на мир. Возможно, пора выйти из пассивной позиции?

Рак – «Двойка Мечей»

Ракам июнь принесет множество возможностей для коммуникации с обществом. Приготовьтесь много общаться с друзьями, коллегами и близкими. Информация, которую вы получите от окружающих, поможет вам найти дополнительный источник дохода и преумножить свою репутацию.

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Тем, кто давно мечтал сменить место работы, следует заранее обновить свое резюме. Новая должность не заставит себя долго ждать, принесет стабильную заработную плату, а также посулит отличные перспективы для продвижения по службе. Одиноким Ракам даже удастся завести роман на новом месте.

Лев – «Башня»

Карта призывает Львов перестать откладывать важные дела на потом и взять на себя ответственность за собственное будущее. Чтобы вам было легче на этом пути, попробуйте избавиться от вредных привычек и токсичных привязанностей или даже рассмотрите возможность переезда на новое место жительства.

В июне Льву придется принимать участие во множественных конфликтах, которые возникнут на фоне спорных ситуаций. Чтобы этого избежать, следует проявлять осторожность в выборе выражений. Также воздержитесь от действий, исход которых вам до конца не известен.

Дева – «Луна»

Июнь обещает стать одним из самых значимых месяцев в году для Девы. А все потому, что дальнейшая траектория развития будет зависеть от действий представителя стихии Земли. Если вы часто совершаете добрые поступки, то можете не сомневаться, что удача будет вам благоволить.

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Первый месяц лета – отличный период, чтобы провести время в компании с близкими друзьями. Это не только поднимет вам настроение, но и даст уверенность в собственных силах. Также вам удастся развить свою интуицию, благодаря чему вы будете совершать меньше ошибок в будущем.

Весы – «Паж Пентаклей»

Стабильный и плодотворный период ждет в июне и Весов. Главное – не торопите события, ведь это может привести к мелким оплошностям и неудачам. Терпение и тщательное планирование станут вашими главными помощниками в ближайшие дни. Помните, что лучше дать плоду дозреть, чем съесть его раньше времени.

Тех представителей воздушной стихии, которые давно мечтали завести ребенка, ждет приятная новость. Будьте готовы и к тому, что некоторые известия заставят вас встать на путь трансформации. Так что не стоит тратить энергию понапрасну – она вам понадобится для саморазвития.

Скорпион – «Отшельник»

Скорпиону следует помнить одну простую истину: иногда для успешного взлета требуется немного сдать назад. Возьмите паузу в решении важных вопросов, чтобы как следует подумать, чего именно вы хотите от этой жизни. Знайте, что все ключи к успеху находятся у вас – нужно лишь знать, какую дверь вы хотите открыть.

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Июнь окажется весьма благоприятным месяцем, чтобы отправиться в отпуск. Благодаря выгодным предложениям, вы потратите гораздо меньше средств на отдых, чем планировали. Оставшиеся средства рекомендуется отложить на подарки для близких – это укрепит ваши взаимоотношения.

Стрелец – «Сила»

Для Стрельцов июнь окажется месяцем страсти и любви – как раз то, что нужно представителям огненной стихии. Доставайте свои лучшие наряды и готовьтесь купаться во внимании представителей противоположного пола. Для тех, кто уже состоит в отношениях, на первое место выйдет тема удовольствия и экспериментов.

В свободное от амурных дел время Стрельцам следует сосредоточиться на решении финансовых задач. Карта сулит благоприятные перспективы тем, кто занимается инвестициями. Просто смените фокус в сферу информационных технологий и электронной валюты, и тогда вас ждет огромная прибыль.

Козерог – «Рыцарь Жезлов»

Для Козерога начало лета выдастся весьма горячим. С первых чисел июня вас будет переполнять энергия, из-за чего возникнет желание успеть везде и сразу. Однако имейте в виду, что чрезмерная инициатива не всегда будет приводить к тому результату, на который вы рассчитываете.

Чтобы избежать выгорания, представителю стихии Земли следует делегировать тяжелые обязанности. Любая цель, которую вы поставите перед собой, потребует не только проявления лидерских качеств, но и помощи со стороны. Особенно большую пользу принесут родственники и близкие друзья.

Водолей – «Пятерка Мечей»

Любые планы Водолея на июнь будут сопряжены с рисками, однако это не повод идти на поводу у страха. Если вы погрузитесь в пессимистичные мысли по типу «А вдруг у меня не получится» или «А если я не успею?», то рискуете привлечь неудачи в свою жизнь.

Чтобы избежать неприятностей, Водолею следует проявить уверенность в собственных силах и сделать уверенный шаг навстречу неизвестности. Единственное замечание – воздержитесь от экстремальных видов спорта, иначе вы рискуете столкнуться с проблемами со здоровьем.

Рыбы – «Семерка Мечей»

Эта карта предупреждает Рыб о мелких препятствиях, которые могут привести к тому, что представитель водной стихии потеряет уверенность в себе. Однако если вы будете с первых же дней лета укреплять свой внутренний стержень и разжигать в душе огонь, то ситуация сложится лучим образом.

В июне Рыбам следует сделать карту желаний, чтобы в будущем было проще наметить цели на ближайший период. За каждое достижение обязательно балуйте себя небольшими приобретениями или отдыхом. Такой подход поможет вам изменить жизнь к лучшему всего за несколько недель.