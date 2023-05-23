Чтобы обувь не натирала. Как подготовить ноги к новым босоножкам

С наступлением теплых дней многие женщины покупают себе новые туфли или босоножки. Однако ношение новой обуви связано с дискомфортом и появлением мозолей. Как подготовить ноги и предотвратить неприятные ощущения? Вот несколько простых рекомендаций.

Советы

Если у босоножек или туфель жесткий задник, его можно смягчить, слегка отбив молотком. Но перед этим надо обмотать обувь мягкой тканью, чтобы не повредить ее. Такой метод применяют для всех частей обуви, которые вызывают дискомфорт.

А вот еще один эффективный метод. Те части обуви, которые натирают, обрабатывают воском или сухим мылом. Это уменьшает трение и вероятность появления мозолей.

Если обувь очень тесная, можно растянуть ее, поместив в туфли пакеты с водой убрав их в морозильную камеру. Под воздействием низких температур материал растянется. Обувь станет более удобной.

Важно знать, как предотвратить возникновение мозолей.

Можно нанести специальное средство, предназначенное для обработки обуви. В качестве альтернативы подойдет вазелин. Его можно купить в любой аптеке.

Тем, кто использует пластыри, лучше выбирать силиконовые.

Они не сдвигаются и почти незаметны на коже. А также эффективно защищают ноги от натертостей и мозолей.

Можно обрабатывать ноги антиперспирантом.

Средство наносят на чистую, сухую кожу. Оно уменьшает потоотделение, снижает трение и предотвращает появление мозолей.

Благодаря этим простым хитростям можно носить красивую, модную обувь в летние месяцы и не страдать от неприятных ощущений.