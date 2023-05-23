Мужчина арестован после размещения спойлеров на YouTube

Полиция Японии впервые арестовала человека, обвиняемого в нарушении авторских прав и публикации спойлеров игр и аниме-шоу. Об этом сообщило издание Japan Today.

Полиция задержала 52-летнего жителя города Нагоя. Он монетизировал видеопрохождение игры Steins;Gate: My Darling’s Embrace и спойлеры из аниме-шоу Steins;Gate и Spy x Family. Инициатором ареста стала компания Kadokawa, владелец авторских прав на эти франшизы.

Японское законодательство не запрещает публикацию геймплея или отрывков из аниме-сериала. Однако монетизация такого контента противоречит закону. На YouTube полно видеороликов с японскими играми, но без рекламы.

СМИ не уточнили наказание для 52-летнего японца.