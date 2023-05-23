Мнение: Шестидневка, Илон Маск против удалёнки и проблемы с поиском работы в США

1. Ещё не утихли страсти по предложению ввести в России четырёхдневную рабочую неделю, как уже зашла речь о том, что в сложившихся условиях правильнее поступить ровно наоборот – ввести шестидневку (ссылка):



В России необходимо ввести шестидневную рабочую неделю, чтобы снизить нагрузку на экономический сектор и повысить прочность экономики в условиях западных санкций. Об этом главе Минтруда Антону Котякову заявили в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Авторы инициативы объяснили необходимость продлить рабочую неделю потребностью финансово-экономической системы получить дополнительные инвестиции, «достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов». В качестве примера они привели годы Великой Отечественной войны (ВОВ), когда рабочие трудились по шесть и даже по семь дней в неделю, и лишь к 1967 году страна вернулась к пятидневке. Также, отмечают в «Аванти», шестидневки есть в Непале и Иране, а в Бельгии и Турции допускается работать не 40, а 48 часов в неделю.

Предложение является очевидным пиаром — как говорят нечистые на руку рекламщики, «любой пиар хорош, кроме некролога». Вводить шестидневку, возвращаясь тем самым к практике сталинских времён, в России никто не будет.

2. Казалось бы, господин Маск, которого американские СМИ и соцсети почитают как икону технического прогресса, должен поддерживать современные прогрессивные методы работы. Однако на днях он выступил против удалённой работы, причём весьма эмоционально (ссылка):



Люди, которые могут работать удаленно, находятся в привилегированном положении по отношению к тем, чья работа не может быть выполнена из дома, считает бизнесмен Илон Маск. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNBC.

«Это не просто вопрос производительности. Я думаю, что это неправильно с моральной точки зрения», — сказал он.

По его словам, представители многих профессий не могут работать из дома в принципе — такие как доставщики еды или рабочие, которые ремонтируют дома. «Это кажется правильным с моральной точки зрения? Это …», — считает Маск.

Он также назвал айтишников Кремниевой долины «классом владельцев ноутбуков, живущих в Ла-Ла-Ленде». «Люди, …, должны перестать вести себя высокомерно и завязывать с этим … про работу из дома», — добавил миллиардер.

3. И в России, и в США официальная безработица сейчас составляет крайне низкие 3,5%. Однако по отзывам самих американцев, найти работу в США довольно-таки сложно (ссылка):

Пользовательница TikTok под ником Burb, проживающая в США, рассказала, что отправила резюме более чем 300 компаниям, в том числе и сетям ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» и Taco Bell, и получила от последних неожиданный ответ. На ее ролик, опубликованный 19 мая, обратили внимание журналисты издания Daily Dot.

Женщина сообщила, что разослала резюме 300 компаниям и получила ответ от пяти из них. По словам авторши ролика, четверо из потенциальных работодателей оказались мошенниками, а один заявил, что его компании больше не существует.

«Что я делаю дальше? Я смотрю такие места, как “Макдоналдс” и Taco Bell. (…) Они сказали, что я слишком квалифицированный соискатель для них», — рассказала женщина. Она добавила, что также связалась с сотрудниками нескольких автомобильных заправочных станций, но там ей ответили, что им не нужны работники.

Ролик женщины набрал более тысячи комментариев. «Я тоже отправила резюме в сотни мест и не получила ответа», «Мне потребовалось шесть месяцев и сотни звонков в компании, чтобы найти работу. Слава Богу, жених поддерживал меня все это время, иначе я бы оказалась на улице», — поделились своими историями пользователи.

Причина в том, что работодателям в США нужны одни люди, а без работы сидят совсем другие. К счастью, в России такого дисбаланса пока что нет.