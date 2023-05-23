 

Нигерии нужны милларды долларов на устранение последствий разливов нефти

23.05.2023, 15:20, Новости дня
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Нигерии в ближайшие годы потребуется $12 миллиардов для ликвидации последствий разливов нефти в южном штате Байэлса. Как передаёт NTD, загрязнение здесь продолжается десятки лет, главными ответственными за техногенную катастрофу считают нефтяные гиганты Shell и Eni. Впрочем, они говорят, что чаще всего причиной загрязнения становится повреждение трубопроводов с целью кражи нефти.

12 миллиардов долларов потребуются Нигерии в ближайшие 12 лет, чтобы очистить природу после разливов нефти в южном штате Байэлса. Загрязнение здесь продолжается десятки лет.

Комиссия международных экспертов назвала главных ответственных за техногенную катастрофу. Это нефтяные гиганты Shell и Eni.

Байэлса — один из главных нефтедобывающих штатов в дельте реки Нигер. Десятки лет он страдает от загрязнения, вооружённых конфликтов и коррупции в сфере добычи нефти и газа. И крупные компании, которые работают в регионе, давно сталкиваются с судебными исками из-за разливов.

Впрочем, они говорят, что чаще всего причиной загрязнения становится повреждение трубопроводов с целью кражи нефти. Также здесь процветает нелегальная нефтепереработка.

Компания Eni заявила, что взяла на себя обязательство устранить все разливы. Она также сказала, что ведёт добычу в соответствии с международными стандартами и что у неё нет каких-либо различий в методах в разных странах.

Между тем в отчёте комиссии отмечается, что содержание токсинов в пробах воды, воздуха и почвы, а также в анализах крови местных жителей во много раз превышают безопасные пределы. При этом эти ядовитые вещества вызывают ожоги кожи, проблемы с лёгкими и представляют риск развития рака.

Комиссия также заявила, что нефтяные компании плохо проводили очистку и допустили ошибки в реагировании на утечки и в устранении последствий.

Дата выхода в эфир 19 мая 2023 года. 

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной


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