Скандалы: Взял и вышел

Сын экс-губернатора Иркутской области Левченко осудили на 9 лет, а он пробыл в колонии меньше года

Андрей Левченко, сын бывшего губернатора Иркутской области, получил условно-досрочное освобождение. Забавно, но до самого последнего дня за решёткой он сохранял за собой кресло в парламенте региона. Не без сопротивления местных коммунистов полномочия Левченко-младшего были прекращены лишь 17 мая. В противном случае, если верить источникам, зампрокурора Любовь Исканова пригрозила распустить действующий созыв депутатов.

Со второй попытки

Ангарский городской суд принял решение об условно-досрочном освобождении Андрея Левченко – бывшего лидера фракции КПРФ в законодательном собрании Иркутской области. Он является сыном Сергея Левченко – бывшего губернатора того же региона, а ныне – депутата Государственной Думы.

Согласно сообщению на сайте суда, ходатайство осужденного было удовлетворено с учетом его поведения, и при этом сопровождается рядом ограничений. Так, Левченко-младшему необходимо ежемесячно проходить регистрацию в специализированном государственном органе, осуществляющем контроль за поведением осужденного, он не может без уведомления этого органа менять постоянное место жительства, а кроме того ему запрещено посещать увеселительные заведения с 22 часов до 7 часов.

Известно также, что добиться УДО депутату удалось со второго раза. Первое обращение произошло в апреле, однако тогда суд ему отказал.

Впрочем, и нынешнее решение пока не вступило в силу – сторона обвинения имеет право обжаловать его до конца мая.

Социальный лифт

Андрей Левченко был арестован в сентябре 2020 года. При этом обыски проводились не только у подозреваемого, но и у его отца.

Основанием для претензий послужило дело о картельном сговоре (ст. 178 УК), возбужденное еще в начале 2019 года. Самому же депутату заксобрания инкриминировали мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Речь шла о деятельности компании «Звезда», которая победила в конкурсе на ремонт и замену лифтов в многоквартирных домах области. Следователи утверждали, что это организацией фактически владел и управлял Левченко-младший, а формальный директор Олег Хомуляк еще в 2017 году предоставил в адрес областного министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок заведомо ложные документы для участия в этом тендере. На следующем этапе Хомуляк и Левченко заключили с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на общую сумму более 167 миллионов рублей – этот документ они предоставили в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области для получения аванса. А позднее создали в качестве прокладки еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена уже до 319,6 миллионов рублей.

«В дальнейшем в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области регулярно предоставлялись отчетные документы, содержащие заведомо завышенную стоимость лифтового и иного оборудования, а также ремонтных работ», – утверждают в Следственном комитете.

Общий объем ущерба, нанесенного Иркутской области, оценивается более чем в 185,2 миллиона рублей.

Обвинение по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ было предъявлено и Олегу Хомуляку.

Срок укоротили

В июле 2022 года Андрей Левченко был признан виновным. Кировский районный суд Иркутска назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Однако в марте нынешнего года судебная коллегия Иркутского облсуда смягчила приговор до 6 лет. Это и открыло возможности для УДО с учетом фактически проведенного времени в местах заключения. Кроме того, Сергей Левченко должен выплатить штраф в 1,5 миллиона рублей, а также ему запрещено занимать должности в госорганах в течение двух лет.

Интересно, что о такой поблажке просила гособвинитель Александра Огородникова. Она же настаивала и на сокращении сроков для других фигурантов дела гендиректора ангарской «Звезды» Олегу Хомуляку — до 5 лет 6 месяцев, его заместителю Антону Рябикину — до 5 лет лишения свободы. Все эти ходатайства были удовлетворены судом.

Политическая составляющая

Как за уголовным делом, так и за последующим условно-досрочным освобождением Андрея Левченко некоторые увидели политические игры. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку спустя несколько месяцев после ареста его сына. Причем свое решение экс-руководитель прямо связывал с политическим давлением, в том числе и через сына. В сентябре 2021 года он был избран депутатом Государственной Думы от КПРФ, однако громких оппозиционных заявлений не делал. Не было ли это частью сделки, обеспечившей УДО для сына?

17 мая иркутское заксобрание рассморело вопрос о досрочном лишении Андрея Левченко депутатского статуса. Накануне этого события его коллеги по фракции КПРФ дали понять, что будут выступать против такого решения. На заседании присутствовали 14 из 18 представителей КПРФ. По данным сайта Baikal24, лишь семеро из них проголосовали против, трое воздержались, двое не голосовали вовсе, ещё двое проголосовали «за». Перед этим, если верить тому же источнику, заместитель областного прокурора Любовь Исканова предупредила депутатов, что в случае сохранения депутатского статуса за сыном бывшего губернатора, прокуратуре придётся через суд признать действующий созыв заксобрания неправомочным в связи с наличием депутата с непогашенной судимостью.

Василий Ильин

Оригинал материала: “Наша Версия”