В составе нового ЖК в Нижегородском появится образовательный комплекс

Образовательный комплекс строится в составе нового жилого района. Дома возводятся в непосредственной близости от метро и станции “Нижегородская” Московского центрального кольца (МЦК).

Руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин уточнил, что образовательный комплекс рассчитан на 200 школьных и столько же дошкольных мест. Здание расположится по адресу: Перовское шоссе, земельный участок 2.

По его словам, при отделке комплекса используют спокойные цвета. Это поможет детям сконцентрироваться.

“Окна игровых и спален выходят в сад, что позволяет снизить шум, а большие окна делают пространство более светлым”, – рассказал глава департамента.

На первом этаже расположатся группы для самых маленьких. Помещения будут с отдельными выходами к игровым площадкам с теневыми навесами и качелями, а также оборудованием для активных игр и развития.

В 2022 году в Москве построили и ввели в эксплуатацию 19 школ и 31 детский сад. 36 объектов возвели за счет инвесторов. Образовательные учреждения рассчитаны на шесть тысяч детей дошкольного возраста и 12,6 тысячи школьников.

Напомним, что новое дошкольное учреждение появится также на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево. Оно вместит 12 групп для детей от трех до семи лет. В трехэтажном здании появятся групповые ячейки, залы физкультуры и музыки, кабинеты для развивающих занятий.

Новый образовательный комплекс появился в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы. Он рассчитан на 350 мест. Здание площадью 6,5 тысячи квадратных метров расположено в пешей доступности от станции метро “Некрасовка” в центре крупного жилого массива.

В рамках масштабных инвестиционных проектов в столице построят еще 11 школ и восемь детских садов. Образовательные комплексы рассчитаны на 1,7 тысяч детей.

Так, на 1-й Сестрорецкой улице в Молжаниновском районе возведут учреждение с бассейном на 350 детей. На пересечении Минской улицы с Киевским направлением Московской железной дороги построят детсад для 150 воспитанников, а на 6-й Радиальной улице в Бирюлеве Восточном — для 140.