 

“Было безумно приятно” – SHAMAN рассказал об отношениях с Полуниным

23.05.2023, 15:15, Разное
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Сегодня Ярослав Дронов, больше известный как SHAMAN, является одним из самых обсуждаемых артистов в стране. Последний год об исполнителе патриотических песен неустанно говорит не только публика, но и другие знаменитости. Некоторые хвалят творчество певца и желают ему успехов, а другие не стесняются открыто критиковать молодую звезду. Сам же Дронов о коллегах по цеху почти никогда не высказывается.

На первый взгляд может показаться, что Ярославу не место в коварном мире шоу-бизнеса, многие представители которого так любят поливать друг другу грязью и эпатировать публику. Как пишет Пятый канал, SHAMAN любит скромных людей. Впрочем, на российской сцене он такой не один. Похожими ценностями может похвастаться артист балета Сергей Полунин.

Нет ничего удивительного в том, что Дронов и Полунин нашли общий язык. Ярослав признался, что долгое время с момента знакомства они с Сергеем общались исключительно на “Вы”. Лишь через несколько месяцев им удалось по-настоящему сблизиться и перейти к более близкому общению. По словам певца, такая постепенно развивающаяся дружба стала для него очень ценна.

Сейчас отношения Дронова и Полунина с полной уверенностью можно назвать близкими и дружескими. Не так давно артист балета тепло высказался о творчестве исполнителя, объяснив истинное значение его песен. А ранее Сергей поддержал Ярослава на сцене и принял участие в его концерте. SHAMAN дал понять, что этот поступок многое для него значит.

“Мне это было безумно приятно, что он откликнулся, согласился. Я думаю, что наша дружба будет продолжаться и развиваться. И мы еще не обо всем сказали, о чем хотели. Я думаю, что нужно будет ждать каких-то сюрпризов от нас”, – рассказал об отношениях с Полуниным музыкант.


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