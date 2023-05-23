“Везде искала подвох, везде его находила”: Ксения Бородина о популярности, отношениях с мужчинами и стремлении к переменам

Ксения Бородина — успешный блогер и телеведущая. Она принадлежит к категории женщин, которые сделали себя сами и добились успеха без помощи покровителей-мужчин. В откровенной беседе с психологом Марком Бартоном знаменитость рассказала о карьере и личной жизни.

О секретах успеха реалити-шоу

Бородина прославилась благодаря участию в реалити-шоу о стройке, где она была ведущей. Телеведущая отметила, что изначально проект задумывался для того, чтобы помочь молодым людям создать крепкие отношения. Но потом выяснилось, что аудитории скучно наблюдать за тем, как у пар все тихо, мирно и гладко. Рейтинги повышались только тогда, когда начинали происходить ссоры, скандалы. Поэтому формат шоу поменялся.

Бородина считает, что секрет популярности подобных проектов заключается в том, что людям «нравится заглядывать в чужие окна». Это во-первых. Во-вторых, своя жизнь настолько скучна и однообразна, что есть желание получить более яркие эмоции за счет просмотра подобных передач. И в-третьих, можно увидеть, что у кого-то дела с партнером обстоят хуже («Мой хоть и пьет, но зато меня не бьет»).

Об отношениях с мужчинами

Бородина отмечает, что есть женщины, которых одаривают подарками только за один факт их существования. А есть такие, как Ксения, кто вкладывается в отношения, но получает лишь звенящую тишину. Как оказалось, эффектную брюнетку редко когда носили на руках и берегли, как хрустальную вазу.

Бородина призналась, что в ее жизни были абьюзивные отношения, когда избранник использовал психологический прессинг и даже поднимал на нее руку. По словам телеведущей, ей было очень сложно выбраться из замкнутого круга и разорвать эту связь навсегда.

Также на пути Бородиной повстречался невероятно скупой ухажер. Это произошло после развода телеведущей с первым мужем. Новый избранник хвастался перед ней подарками, которые купил всем из своего окружения, кроме самой Ксении. Телеведущая тогда переживала непростые с финансовой точки зрения времена, считала каждую копейку. Столкнувшись со скупым мужчиной, она поспешила прекратить с ним отношения.

О любви и популярности

Став популярной и узнаваемой, Бородина столкнулась с тем, что мужчины желают строить с ней отношения в меркантильных целях. Например, чтобы прославиться и построить свою карьеру или пожить за ее счет. Телеведущая не знает, по каким критериям можно отличить искреннюю любовь от неискренней. Бородина отмечает, что это можно только почувствовать. Что когда выключаются камеры, софиты, то интерес мужчины не исчезает. В то же время он не делает культ из своей звездной избранницы.

Об ошибках в отношениях

Бородина признается, что в юности зачастую поступала неправильно из-за того, что не любила себя и не прислушивалась к своему внутреннему «я». Она считала, что мнение окружающих мудрее и правильнее.

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Она не доверяла себе, а потому не доверяла и партнерам. По словам Бородиной, она везде искала подвох и везде его находила. Также глупой стратегией было рассказывать о своих сомнениях и опасениях абьюзеру. Это бесполезно. Только сейчас, к сорока годам, телеведущая осознала, что с абьюзерами не нужно вести бесед – нужно просто собирать вещи и уходить.

О страхе быть отверженной

Бородина считает, что многие ее проблемы в личной жизни связаны с детскими травмами. У телеведущей были и папа, и мама, но каждый был занят своим делом. Ксении не хватало ласки, внимания, заботы, любви со стороны близких. Никакие подарки не могли заменить ей родительскую любовь.

Отец крайне редко видел дочь. Однажды она отменила вечеринку по случаю своего совершеннолетия, ожидая приезда отца. Но тот забыл о дне рождения дочери.

Страх быть отвергнутой поселился в душе у звезды, и модель взаимоотношений с папой она начала транслировать на мужчин. Неосознанно Бородина моделировала такие ситуации, которые бы вынуждали избранника отвергнуть ее. Телеведущая признается, что нередко сбегала первой, чтобы потом не бросили ее. Из-за такого подхода ей не удавалось построить гармоничные и здоровые отношения.

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О роли отца

Бородина пришла к выводу, что всегда выбирала себе мужчин, похожих по характеру на папу. Отец телеведущей обожал делать широкие жесты. Например, он мог на последние деньги устроить вечеринку, а потом не на что было снимать квартиру. Он также обожал производить впечатление, рисоваться перед окружающими. Собственно, на таких мужчин и «западала» в молодости Бородина. Ей казалось, что именно таким и должен быть идеальный избранник. Она не осознавала, что ценить нужно совсем другое: стабильность, надежность, где-то рациональность и прагматичность. Сейчас знаменитость полностью пересмотрела свои взгляды на мужчин и отказалась от тех, кто просто умеет произвести впечатление.

О новом избраннике

Бородина дважды была в браке. Три года продлился первый брак с предпринимателем Юрием Будаговым. От этих отношений у теледивы есть дочь Маруся, которой сейчас 13 лет. Шесть лет продлился второй брак Ксении с бизнесменом Курбаном Омаровым.

В 2015 году у пары родилась дочь Теона. Официально супруги развелись в 2021 году.

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Бородина дала понять, что на данный момент ее сердце не свободно. По словам звезды, у нее был период, когда ей дарили в огромном количестве цветы и она принимала презенты. Однако сейчас она сделала выбор в пользу того, кто вместо подарков подставил надежное мужское плечо.

Описывая свои текущие отношения, знаменитость отмечает, что в них много душевности, диалогов, разговоров. По словам Бородиной, рядом с новым избранником она обрела душевное спокойствие. В новые отношения знаменитость вошла с открытым сердцем. Телеведущая отмечает, что когда начинаешь себя любить, тогда и мир играет другими красками, и люди встречаются другие.

Бородина не стала называть имени жениха. В прессе пишут, что новым бойфрендом знаменитости может быть либо бизнесмен Эрик Авагян, либо друг экс-супруга телеведущей Омарова Трофим Симищенко.

О стремлении к переменам

Погружение в психологию дало Бородиной возможность лучше понять себя и разобраться в себе. Сейчас она уже видит определенные трансформации, которые с ней произошли. Своим опытом ей бы хотелось поделиться с другими женщинами. Однако пока Бородина еще не придумала, в каком формате это будет. Телеведущая не видит себя в будущем сидящей в кабинете в качестве психотерапевта и консультирующей пациента за 10 тысяч рублей.

На данном этапе Бородина продолжает учиться и совершенствоваться, параллельно размышляя о своей реализации в сфере психологии.