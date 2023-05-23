“Разрушенные” слои: новая многослойная прическа дает дополнительный объем волосам

Многослойные прически по-прежнему остаются в тренде. Однако если вы хотите придать волосам дополнительный объем и добавить движения, остановите свой выбор на стрижке «разрушенные слои». О концепции, преимуществах и других важных особенностях уникальной техники пойдет речь в данной статье.

Концепция

Отчасти техника «разрушенные слои» напоминает «призрачные слои», поскольку обе стрижки обеспечивают волосы дополнительным объемом и позволяют придать прическе оригинальную форму. Но в данном случае речь идет не о равномерном, пусть и незаметном снятии длины верхних ярусов волос.

Это текстурированные кусочки, подстригаемые концами ножниц, напоминающие рисунок елки. То есть, длинные и короткие слои перемешаны, их невозможно определить. Они отличаются не длиной самого слоя, а длиной каждой отдельной пряди. Это очень сложная техника, и добиться нужного эффекта способен только опытный мастер.

Преимущества

Стрижка «разрушенные слои» выглядит очень привлекательно и стильно, эффект заметен сразу, а вот каким способом он достигается, догадаться сложно. Именно поэтому прическа будет выглядеть очень дорого, ведь каждая прядь находится на своем месте. Преимуществом также является то, что технику можно использовать для любой длины, она прекрасно смотрится и на средних, и даже на относительно коротких волосах.

Добавляется объем, и волосы обретают выраженную структуру. К плюсам можно причислить сохранение первоначальной длины, а также обретение нужного объема там, где он действительно нужен. К примеру, вы можете попросить своего мастера добавить объема у корней или у кончиков (можно добиться увеличения и в середине длины). Стрижка является моделирующей и омолаживающей, она может выступать в качестве повседневной, деловой и нарядной.

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Универсальность заключается в том, что технику можно использовать, как для упорядочивания густых волосы (делает их более послушными), так и для тонких (добавляет объема).

Кому подойдет

Поскольку данную концепцию можно охарактеризовать как сочетание новизны и консервативности, классики и креативности, то она подойдет практически любой представительнице прекрасного пола. Это не зависит от возраста, выбранного стиля, структуры волос и пр. Есть возможность выбрать любую модель прически и использовать данную технику, которая усовершенствует и дополнит базирующие характерные элементы.

Как ухаживать

Техника стрижки «разрушенные слои» отличается неимоверной практичностью, поэтому ухаживать за такой прической очень просто. Вам не придется долго стоять у зеркала и использовать всевозможные инструменты для укладки. Каждая прядь займет свое место, при этом прическа будет восхитительно смотреться как на вьющихся, так и на ровных волосах.

Чтобы поддерживать красоту, надо правильно выбирать средства по уходу для вашего типа волос, не использовать слишком горячие приборы, а также периодически посещать мастера.

Коррекцию стоит делать приблизительно раз в месяц (в зависимости от индивидуальной особенности относительно роста волос).