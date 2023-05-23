Мнение: «Эдельвейс»

Член Ассоциации ветеранов группы антитеррора Андрей Попов рассказал, что в МВД есть спецсигнал «Эдельвейс», по которому проводится мобилизация сил и средств полиции для пресечения террористической угрозы.

«Также этот план подразумевает создание оперативных штабов, которые координируют действия сотрудников МВД и других спецслужб по локализации террористов и их последующего уничтожения», — заключил ветеран.

Именно план «Эдельвейс» был введен в Белгородской области, когда на территорию области просочились террористы.

Информацию о проникновении подтвердил глава региона Белгородской области Владимир Гладков. По его словам, в операции по их ликвидации задействованы вооруженные силы (ВС) страны, а также Росгвардия и ФСБ.

Название «Эдельвейс», по-моему, стремное. Подозреваю, мало кто, прочитав слово ЭДЕЛЬВЕЙС, вспомнит симпатичный горный цветок.

Скорей всего, вспомнится первая горнопехотная дивизия нацистской Германии на эмблеме который был цветок эдельвейс.

Или боевую группу Эдельвейс (нем. Kampfgruppe Edelweiss) — немецкое антипартизанское воинское подразделение, зверствоващее в годы Второй мировой войны на территории Словакии.

Или я не прав? Фашистов никто не вспоминает? И Эдельвейс – вполне нормальное название для антитеррористического плана МВД России?

Фотография цветка эдельвейс отсюда

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