 

Apple не удалось наладить производство iPhone в Индии из-за местной культуры труда

23.05.2023, 14:40, Разное
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Тайваньская компания Wistron расторгла контракт с Apple на производство iPhone в Индии. Об этом пояснила газета Economic Times.

Wistron объяснила неудачу в переговорах с Apple и отказ пойти на уступки тем, что маржа производства была низкой. Руководство компании утверждало, что не получает прибыли, и переговоры с американцами не увенчались успехом.

Доля Wistrons в производстве iPhone в Индии составляет всего 7%, в отличие от других партнеров Apple, таких как Foxconn или Pegatron. Это не дает компании необходимых рычагов для ведения переговоров. The Economic Times считает, что еще одной причиной ухода Wistron из Индии стали трудности тайваньских менеджеров с местной культурой труда. В Азии 24-часовой формат работы привел к множеству открытых споров между рабочими и менеджерами.

DigiTimes сообщает, что завод Wistron в Индии покупает Tata Group. Конгломерат продолжит сотрудничество с Apple. Ожидается, что после сделки Tata Group получит контракт на 5% производства iPhone 15 Pro и iPhone 15.


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