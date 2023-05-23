Скандалы: Боль-оптимизация

Зачем Минздраву понадобилось передавать медсёстрам обязанности врачей

Зарплату медиков так и не удалось довести до уровня, обозначенного в знаменитых майских указах президента, принятых ещё в 2012 году, констатировали в Профсоюзе работников здравоохранения РФ. Проблема нехватки медперсонала продолжает усугубляться. Так что на этом фоне предложение Минздрава передать часть врачебных обязанностей медсёстрам начинает выглядеть весьма двусмысленно.

Не смогли довести зарплату врачей до 200% от среднего по экономике, как то предписано в президентских указах, в 27 регионах, среднему медперсоналу – в 18 субъектах РФ. Таковы данные Росстата. Самые низкооплачиваемые врачи работают в Ингушетии, там их средняя зарплата составляет чуть более 51 тыс. рублей, Кабардино-Балкарии – 55 тыс., Карачаево-Черкесии – 53 тыс., Северной Осетии – 53 тыс. и Ивановской области – 58 тыс. рублей.

Впрочем, на поверку оказывается, что бедственное финансовое положение российских медиков – это только часть проблемы. На прошлой неделе в ходе обсуждения на тематической площадке «Здравоохранение» ОНФ, в частности, много говорилось о том, что в Минздраве нет конкретной позиции, как решать проблему кадровой политики в здравоохранении, как обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи, что делать с отсутствием медучреждений в малых населённых пунктах.

На самом деле все озвученные проблемы обсуждаются уже не один год, однако дальше разговоров дело так и не пошло.

На этом фоне весьма красноречиво выглядит предложение Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава перераспределить обязанности медработников. В частности, речь идёт о передаче среднему медперсоналу части работы, которую сегодня выполняют врачи. Оптимизаторы делают упор на то, что в основе идеи – благая цель разгрузить врачей, избавить их от бюрократических процедур.

Но на самом деле в списке обязанностей, которые могут быть переданы медсёстрам, есть и чисто медицинские манипуляции. Например, проведение медосмотров, диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями, оценка эффективности и безопасности применения медикаментозных и немедикаментозных методов лечения. «Суть перераспределения функций в данном контексте заключается в том, чтобы пересмотреть исторически сложившиеся в медицинской организации процессы («у нас так всегда было») и, например, делегировать медсестре от врача некоторые административные функции», – поясняют в минздравовском НИИ.

О том, как на деле в российском здравоохранении «пересматривают исторически сложившиеся процессы», можно судить в том числе и по тому, сколь стремительно оптимизируются больницы в сельской местности и малых городах. После пересмотра исторических процессов людям там просто не к кому обратиться за медпомощью. Буквально на днях очередной скандал, связанный с «пересмотром процессов», произошёл в Туймазинском районе Башкирии. В Туймазинской ЦРБ решили провести «оптимизацию», ликвидировав отделение паллиативной помощи. Заметим в скобках, что речь идёт о достаточно крупной больнице, обслуживающей девять сёл и деревень, в которых проживают около 14 тыс. человек. Но людей «успокоили»: оптимизированное отделение паллиативной помощи будет передано в другую больницу региона. Только вот находится он в 28 километрах(!) от Туймазинской ЦРБ. «Раньше у нас была полноценная больница на 220 коек: своя лаборатория, родильный дом, хирургическое, детское отделения. Реформы привели к разрушению медицины по всей стране», – возмущается житель Равиль Сулейманов.

Похожая ситуация и в селе Большое Нагаткино Ульяновской области, где в рамках оптимизации решили слить две участковые больницы: Цильнинскую и Нижнетимерсянскую. Результатом такой оптимизации станет то, что врачам придётся работать вахтовым методом, да и нагрузки у них при этом прибавится. Из-за протестов местных жителей оптимизацию поставили было на паузу, однако в последние недели процесс возобновился. И, судя по всему, чиновники твёрдо намерены довести дело до конца. Ещё в апреле этого года региональный минздрав объявил о планах по слиянию для «большей эффективности работы в условиях нехватки медперсонала».

Тут-то и пригодятся новаторские идеи Минздрава федерального, предлагающего разрешить медсёстрам проводить врачебные манипуляции. Для региональных оптимизаторов это может стать настоящим спасением. Например, в Цильнинской больнице, по словам местных жителей, из-за политики руководства только за последнее время уволились два десятка врачей. Однако формально недостатка в кадрах вполне можно будет избежать, если обязанности перераспределить между оставшимися врачами и средним медперсоналом. Тут вам и оптимизация, и решение проблемы нехватки кадров. Ну а тот факт, что простым россиянам негде лечиться, в Минздраве, похоже, давно уже никого не заботит.

О том, как на деле в российском здравоохранении «пересматривают исторически сложившиеся процессы», можно судить в том числе и по тому, сколь стремительно оптимизируются больницы в сельской местности

Кира Деливориа

Оригинал материала: “Наша Версия”