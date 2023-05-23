Миронова припомнила подлый поступок оскорбившей Галкина* Васильевой

Последние два дня в Сети активно обсуждают скандальное интервью известной артистки Татьяны Васильевой. В беседе с Вячеславом Манучаровым актриса высказалась о некоторых коллегах по цеху. В их числе оказалась Ксения Собчак, Алла Пугачева и Максим Галкин*. Третьему от Васильевой досталось особенно сильно.

Если сначала артистка признала талант Галкина*, назвав его хорошим ведущим, то потом милость сменилась на гнев. Татьяна Васильева дала понять, что не сожалеет о том, что шоумен покинул Россию. Актриса осудила юмориста и назвала его поведение по отношению к своей стране “сволочизмом”.

Максим Галкин* ответил на оскорбления звезды в своем личном блоге и опроверг ее громкие заявления. По словам супруга Аллы Пугачевой, Татьяна Васильева была неправа, когда сказала, что тот давно готовился к отъезду за границу. Кроме того, шоумена возмутили слова участников интервью о том, что он якобы желает всем россиянам медленной смерти. “Бог вам судья, набожные вы мои”, – обратился к актрисе Галкин* в соцсетях.

Всего за день в комментариях под постом юмориста высказались тысячи людей. Актриса Мария Миронова тоже не смогла пройти мимо. Звезда поддержала Максима Галкина* и припомнила подлый поступок Татьяны Васильевой по отношению к ее семье. Миронова заявила, что ранее артистка распространяла ложную информацию о ее покойной матери Екатерине Градовой.

“Эта женщина выступала после смерти моей мамы за деньги на всех каналах, и говорила такую ложь и пургу о покойном человеке, не общаясь с ней 45 лет и не зная о ней ничего. Что удивляться?”, – высказалась Мария Миронова.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ.