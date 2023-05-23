Многослойные прически на длинные волосы, которые помогут освежить образ: самые модные варианты лета

В тренде этого сезона многослойные прически. Это не случайно, поскольку именно такие прически подразумевают множество вариантов укладок для любых структур и типов волос. Обратите внимание на идеи причесок, которые подчеркнут красоту ваших локонов и гарантированно сделают ваш образ более свежим, легким, стильным и очаровательным.

Со слоями, обрамляющими лицо

Это очень красивая и стильная прическа, которая прибавляет волосам движения, визуально добавляет объема, а также является моделирующей. Укороченные слои у лица помогают изменить его форму в пользу идеальной овальной. Также они помогают подчеркнуть красоту черт, а также отвлечь внимание от второго подбородка, если таковой имеется. Именно поэтому прическу по праву можно назвать омолаживающей, в чем есть несомненный плюс.

Многослойные косы

Как уже было сказано, в списке плюсов многослойных причесок заслуженное место занимает возможность использовать разные варианты укладок. В том числе речь идет о косах, которые по-прежнему остаются в тренде ближайших сезонов. Остановите свой выбор на одной или двух (количество можно увеличивать по своему усмотрению) косичках, выберите любой вид плетения (классический, французский, “рыбий хвост” и пр.), и ваша прическа станет просто восхитительной.

С тонкой челкой

Челка также является фаворитом сезона, и вы можете выбрать лучшую из ее форм. Если любите минимализм, остановите свой выбор на не очень густой челке, которая всегда смотрится превосходно и подходит к любому типу волос. Даже если ваши волосы тонкие, им будет добавлена легкость и движение, они станут выглядеть аккуратно и женственно. Кроме того, удачное обрамление лица с помощью челки поможет подчеркнуть достоинства черт лица и замаскировать некоторые недостатки.

Волнистая многослойность

Это довольно простая прическа, которая не требует длительной укладки, однако она смотрится просто очаровательно. Если вы являетесь счастливой обладательницей волос с естественными кудрями, вам неимоверно повезло. Достаточно помыть голову, просушить свои локоны, и эффектная прическа готова. Если у вас прямые волосы, вы всегда можете их завить при помощи плойки или сделать полезную для шевелюры биохимию, которая обеспечит вас кучеряшками как минимум на три месяца.

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Мокрый эффект

Он снова в тренде, поэтому вы можете взять эту тенденцию на заметку. Нанесите на влажные волосы стайлинговое средство, помогающее достичь мокрого эффекта, и просушите удобным для вас способом. В процессе сушки слегка приподнимайте волосы руками и сжимайте пряди, как пружины. У вас получатся привлекательные кудряшки с мокрым эффектом, с которыми вы можете отправиться на прогулку и вечеринку, в офис или на свидание.

Пляжные волны

Эта модная прическа так и остается на пике популярности в течение долгих лет. Пляжные волны можно использовать для повседневного выхода, они идеальны для торжественных случаев. Легкие локоны смотрятся просто потрясающе, волосы выглядят здоровыми, добавляется блеск и красота. Завейте пряди удобным для вас способом (при помощи плойки, утюжка, бигуди или сплетенных не тугих косичек, которые вы можете сплести на влажные волосы и расплести, когда волосы высохнут). Оставьте кончики не завитыми, чтобы сохранить концепцию прически.

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Всплеск цвета

Вы можете добавить эффекта не только наличием слоев, но и цветом. Используйте яркие оттенки и модные сочетания, чтобы сделать прическу экстравагантной и креативной. Подберите идеальные цвета, которые соответствуют вашему стилю. Это будет сделать несложно, поскольку яркие тона идеально стилизуются, и вы можете уверенно себя чувствовать в любом комплекте одежды.

Балаяж

Эта техника окрашивания произвела настоящий фурор в индустрии красоты. Ваша многослойная прическа станет еще красивее, если вы дополните ее обилием оттенков. Волосы будут казаться гуще, цвет – более глубоким, однозначно появится больше блеска. Самое главное, что они будут смотреться естественно, словно их слегка тронули ласковые солнечные лучи.

С повязкой

Преимуществом многослойных причесок является и то, что их можно украсить различными аксессуарами. Не является исключением повязка на голову, которая, во-первых, украсит прическу, изменив ее форму, во-вторых, поможет вам придать лицу идеальную форму, в-третьих, легко стилизуется и сделает лук целостным и завершенным. Выберите повязку, которая будет гармонично сочетаться с комплектом одежды, и станете неотразимой.