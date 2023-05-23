Не нужно тереть. Как снимать тушь с ресниц, чтобы не навредить

Многие женщины находят процесс удаления туши с ресниц чрезвычайно раздражающим. Они долго трут глаза, но средство так и продолжает осыпаться. Это говорит о том, что вы удаляете тушь неправильно. Ошибки при снятии макияжа негативно сказываются на состоянии кожи и ресничных волосков. В статье мы расскажем, как правильно снимать тушь с ресниц, чтобы не навредить им.

Используйте ватные диски

Используйте для снятия туши ватные диски. Они устойчивы к истиранию и не содержат ворсинок, которые могут попасть вам в глаз.

Откажитесь от ватных шариков, так как они состоят из ворсинок. Этот материал подходит для нанесения тоника на лицо, но не для снятия туши.

Используйте двухфазные средства для удаления туши

Двухфазные средства для удаления туши из двух частей – масла и воды. Они способны справиться даже с водостойким макияжем.

Очищающее масло удаляет тушь, а вода чистит кожу после снятия макияжа с глаз. Двухфазные средства наиболее эффективны.

Избегайте средств со спиртами и отдушками. Они могут раздражать и пересушивать нежную кожу около глаз.

Дайте средству подействовать

Средству для снятия макияжа нужно время, чтобы подействовать. Подождите, пока растворители разрушат пигменты и другие ингредиенты туши. Это поможет вам удалить ее без трения глаз.

Не торопите этот процесс. Чем больше времени вы позволите средству действовать, тем легче вам будет снять тушь.

Двигайтесь по направлению к кончику ресницы

Действуйте аккуратно, чтобы макияж не попал в глаза. Делайте движения от корня до кончика ресницы. Это сведет к минимуму попадание бактерий и туши в глаза.

Не удаляйте макияж круговыми или горизонтальными движениями. Этим вы будете лишь перемещать тушь из одного места в другое, но не удалять ее.

Нежно прикасайтесь к коже

Кожа около глаз очень тонкая. Поэтому к ней нужно прикасаться нежно. Используйте для этого безымянный палец, так как он самый слабый.

Не трите глаза

Не трите глаза и не надавливайте на них. Грубое механическое воздействие повреждает кровеносные сосуды, а также разрушает коллаген, что способствует старению кожи век.

Держите глаза закрытыми

Во время снятия макияжа держите глаза закрытыми. Некоторые формулы туши и средств для ее удаления содержат раздражающие ингредиенты. При попадании в глаза они вызывают воспаление и покраснение. Эти симптомы могут не исчезать в течение суток.

Наносите очищающее средство

Некоторые средства для удаления туши содержат масла. Они оставляют на коже жирные пятна. Поэтому после снятия макияжа не забудьте обработать кожу мягким пенящимся средством для очистки.

Используйте салфетку

После снятия туши с помощью ватного диска удалите ее остатки салфеткой. Это средство поможет вам полностью снять макияж.

Однако нельзя заменять ватный диск салфеткой. С ее помощью следует удалять только остатки косметики, а не всю тушь.

Нанесите питательный крем

Снятие туши нарушает защитный барьер кожи. Поэтому на ночь нужно нанести на верхнее веко и под глазами питательный крем. Используйте средства на основе ретинола или вазелина. Также подойдут сыворотки для век.

Используйте средство, предназначенное для глаз

Используйте для снятия туши только те средства, которые специально предназначены для удаления макияжа с глаз. Не наносите обычные очищающие препараты или продукты, которыми вы снимаете косметику с лица.

Также нельзя использовать средство для удаления туши для других участков лица. Оно содержит особую формулу, которая подходит только для кожи век.

Не снимайте тушь пальцами

Никогда не снимайте тушь пальцами. Их подушечки недостаточно чувствительны, вы можете сделать слишком резкое движение и выдернуть ресничку. На отрастание нового волоска может уйти полгода.