«Наркофобия – это не мнение»: в Берлине врачу-наркологу не дали выступить перед детьми с лекцией о вреде героина

В средней школе №158 города Берлина активисты, выступающие против наркофобии, сорвали лекцию доктора-нарколога Магнуса Мюнца перед детьми.

Врач должен был рассказать подросткам о вреде героина, однако теперь они так об этом и не узнают до тех пор, пока не будет слишком поздно.

Когда доктор прибыл к школе, возле неё уже выстроились в шеренгу около двадцати человек с плакатами «Наркофобия – это не мнение», «ТЫ не будешь учить наших детей», «Отправляйся вслед за Менгеле». Активисты выкрикивали «Иди лечись сам, доктор», а также просили у него денег взаймы до завтра. В результате выступление так и не состоялось.

Несмотря на то, что родители поддерживали проведение лекции, школа принесла официальные извинения наркопотребителям и пообещала больше не пытаться проводить «мероприятия, вносящие раскол в общество». В то же время социальные уроки для детей «Чаепитие с наркоманом» теперь будут проводиться в два раза чаще – по вторникам и четвергам.

– Вот она, проклятая Европа, – комментирует произошедшее коренная жительница Берлина Эльза Блюме. – Ад для законопослушного человека, но сплошное раздолье для тех, кто нечист перед законом: наркоманов, разбойников, воров, гомосексуалистов и темнокожих. Третьего дня как раз с мужем обсуждали необходимость скорейшего отъезда (в Россию разумеется), чтобы уберечь детей от этой скверны. Похоже, это единственный выход.

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