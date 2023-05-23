 

«Наркофобия – это не мнение»: в Берлине врачу-наркологу не дали выступить перед детьми с лекцией о вреде героина

23.05.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В средней школе №158 города Берлина активисты, выступающие против наркофобии, сорвали лекцию доктора-нарколога Магнуса Мюнца перед детьми.

Врач должен был рассказать подросткам о вреде героина, однако теперь они так об этом и не узнают до тех пор, пока не будет слишком поздно.

Когда доктор прибыл к школе, возле неё уже выстроились в шеренгу около двадцати человек с плакатами «Наркофобия – это не мнение», «ТЫ не будешь учить наших детей», «Отправляйся вслед за Менгеле». Активисты выкрикивали «Иди лечись сам, доктор», а также просили у него денег взаймы до завтра. В результате выступление так и не состоялось.

Несмотря на то, что родители поддерживали проведение лекции, школа принесла официальные извинения наркопотребителям и пообещала больше не пытаться проводить «мероприятия, вносящие раскол в общество». В то же время социальные уроки для детей «Чаепитие с наркоманом» теперь будут проводиться в два раза чаще – по вторникам и четвергам.

– Вот она, проклятая Европа, – комментирует произошедшее коренная жительница Берлина Эльза Блюме. – Ад для законопослушного человека, но сплошное раздолье для тех, кто нечист перед законом: наркоманов, разбойников, воров, гомосексуалистов и темнокожих. Третьего дня как раз с мужем обсуждали необходимость скорейшего отъезда (в Россию разумеется), чтобы уберечь детей от этой скверны. Похоже, это единственный выход.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09.22 / Dagens Nyheter – на Западе число дружественных России стран может вырасти

09.04.23 / Масло для тела, сделанное своими руками, отлично увлажняет кожу: как просто и быстро сделать

20.12.21 / Искусственный интеллект научился предсказывать деменцию

07.07.20 / Мнение: Звезда Голливуда Элайджа Вуд за 225 долларов поддержал белорусскую оппозицию

22.07.20 / Мнение: Руки прочь от Дегтярева, Хабаровск. Отца 4 детей и “эпатажные” законопроекты он продвигал не зря

20.01.23 / Лицо избитой экс-жены Смольянинова* покрылось желтыми пятнами

19.01.23 / Мнение: Две партии

14.10.22 / Скандалы: Просто шутка

16.11.22 / РФ и Украина стали главными темами для обсуждения на саммите «Большой двадцатки»

09.02.23 / В Подмосковье полицейский застрелял напавшего на него злоумышленника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика