 

Министр иностранных дел Италии Таяни признал, что новые санкции против России не будут введены быстро

23.05.2023, 13:29, Разное
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Глава Министерства иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни заявил, что решение о введении 11-го пакета санкций Европейского союза против РФ займет больше времени.

После завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе он заявил журналистам, что предстоит еще большая работа над этим пакетом мер. Принятие решений по таким вопросам – непростой процесс.

“Для одиннадцатого пакета санкций необходимо еще время, требуется поработать. Это не такие простые темы, по которым можно быстро принять решения”, – заявил политик одному из информационных изданий.


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