Владельца Maybach, который поставил собственный знак парковки, оштрафовали на 1 тыс. рублей

Владельца Mercedes-Benz Maybach из Красноярска, который установил для себя знак парковки и целый месяц оставлял машину на тротуаре, оштрафовали на 1 тысячу рублей, пишет Telegram-канал Kras Mash.

По данным канала, элитный кроссовер зарегистрирован на ООО “Оазис”, автомобиль принадлежит предпринимателю Вадиму Иванову. Он установил знак вместе с табличкой, на которой указан номерной знак Maybach, перед домом на улице Маерчака, где расположен офисный центр с компаниями, которыми управляет Иванов.

Местные автомобилисты пожаловались на владельца Maybach, после чего сотрудники ГИБДД изучили фотографии и убрали знак. Отмечается, что с начала года водитель кроссовера получил уже 30 штрафов, самыми частыми нарушениями правил дорожного движения были превышение скорости и езда по выделенной полосе.