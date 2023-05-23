Мнение: О начале украинского контрнаступления… Что на этот раз?

Украинский президент Владимир Зеленский из какого-то тамбура записал в режиме селфи очередное обещание как можно решительнее провести давно анонсированное контрнаступление, о котором его подчинённые несколько раз уже высказались в том духе, что оно, мол, уже началось. Впрочем, нынешний глава Украины указал, что есть нюансы.

И их очень хорошо показывает вот этот обнародованный FT материал…

Вся суть нынешнего «контрнаступа» — в этом рисунке, где только флажков на рукавах не хватает. Но и так понятно, что речь о G-7

Меж тем сам Владимир #Зеленский продолжил говорить о подготовке. Мол ещё больше оружия, ещё больше помoщи, ещё больше поддержки получит #Украина от Запада — и вот тогда…

А в западных СМИ влиятельные эксперты уже наперебой рассказывают, что без F-16 любое наступление ВСУ будет лишь фикцией. Точно так же несколько месяцев назад нечто похожее говорилось про танки. И Би-Би-Си опубликовала большой репортаж о том, что #Россия успела сделать для подготовки к обороне на «новых территориях» за те несколько месяцев, пока украинские войска несли потери в «фортеции» Артёмовск-Бахмут.

Может, контрнаступ нынешней киевской власти уже и не нужен, ведь подготовка к нему приносит больше выгод, чем способно дать рискованное предприятие с непредсказуемым результатом?

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