Скандалы: Батончики из сверчков

Бизнес лоббирует «съедобных насекомых» при поддержке близких к государству структур

Роспотребнадзор и Минсельхоз в последние годы закрыли энтомопротеину путь на столы россиян. Закуски из сушёных сверчков и митболы из кузнечиков нашли своего покупателя за рубежом, но и там регуляторы озаботились если не запретом, то хотя бы маркировкой такой продукции – для неё, как и для искусственного мяса, отводят отдельные полки. Некоторые россияне, сами того не зная, уже успели попробовать батончики со сверчками.

Несмотря на позицию санитарного надзора, внедрять продукцию из насекомых на продуктовые полки российскому бизнесу помогают федеральные институты развития.

В прошлом году Роспотребнадзор указывал , что пищевые продукты с добавлением энтомопротеина не проходили процедуры госрегистрации и сертификации. Их безвредность для человека не подтверждена, и поэтому продажа запрещена. Но к тому моменту такие «деликатесы» уже продавались в магазинах.

Съедобное – несъедобное

Москвичка Надежда два года назад купила в отделе здорового питания одного из магазинов обычный на первый взгляд белковый батончик What the Bug?! Но, прочитав дома состав, удивилась: производитель в качестве белка использовал сверчковую муку.

Эти батончики выпускало ООО «АРТ Современные научные технологии» по заказу ООО «Онто» – изготовителя кормов для домашних животных. Сегодня около десятка отечественных компаний добавляют в корма для животных муку из различных насекомых и активно используют подобное сырьё при производстве органических удобрений. Однако, несмотря на отсутствие в России сертификации «человеческой» продукции с белком насекомых, до последних запретов у представителей бизнеса была лазейка, позволяющая выпускать и продавать её.

Пока Россельхознадзор и Роспотребнадзор формировали правила, касающиеся «съедобных насекомых», компания «Онто» добилась разрешения добавлять в пищевые продукты муку из сверчков, сертифицированную в Белоруссии, рассказывает «Октагону» генеральный директор организации Денис Тер-Акопов. В министерстве сельского хозяйства республики бизнесмены получили свидетельство о госрегистрации продукции Таможенного союза, действие которого распространилось и на Россию как территорию Союзного государства. Таким образом компания реализовала около 150 тыс. батончиков. Когда ведомства скорректировали правила, свидетельство отозвали. В Роспотребнадзоре и Минсельхозе на вопрос издания о появлении в продаже батончиков со сверчками не ответили.

Ранее та же организация заявляла о планах производить конфеты и макароны с добавлением сверчковой муки. Интерес бизнеса к такому сырью объясняется тем, что по себестоимости при промышленном производстве продукт выдерживает конкуренцию с традиционными хлебными и мясными изделиями. Но продвижение своей продукции в широкие массы предприниматели аргументируют тем, что белково-липидный концентрат (мука) необходим для питания людей. Эти заверения пока не оказали воздействия на регулирующие органы, чего не скажешь о поддерживаемых государством институтах развития.

Сверчок и госшесток

В состав акционеров компании «Онто», помимо частных лиц, входит «УК Бизнес Приорити» (владеет 15 процентами компании). Это структура фонда «РК-Инвестиции» (фонд владеет 50 процентами «Онто») – инвестиционной платформы Фонда Росконгресс, являющегося крупнейшим в стране организатором общероссийских и международных мероприятий с большим объёмом госзаказов. Также в число владельцев лоббиста сверчковой муки входит генеральный директор «УК Бизнес Приорити» Марианна Скраган (15 процентов). Как следует из базы данных «Контур.Фокус», выручка «Онто» по итогам 2022 года составила 58,6 млн рублей, чистая прибыль – 4,3 млн рублей.

У представителей бизнеса, которых интересует белок насекомых, имеются связи с инновационным центром «Сколково». Реализацию проектов по исследованию чёрной львинки (Муха, из личинок которой изготавливают протеиновый концентрат. – τ.) совместно с ведущими научными организациями страны проводит архангельский предприниматель Геннадий Иванов. Он владеет двумя фирмами – «НордТехСад» и «Биолаборатория», – последняя из которых является резидентом «Сколково».

По мнению бизнесмена, насекомых можно рассматривать в качестве составной части лекарств и функциональных продуктов питания для человека, а также компонентов кормовых добавок для животных.

– В 2018-м мы обучили партнёра из ЕС своей технологии, а сами стали резидентами «Сколково». За эти годы консультировали Nestle, Mars, которые уже выпустили пробные ВИП-корма для собак и кошек. В Греции наш партнёр указан в содокладчиках по теме использования насекомых для питания человека. А в России чёрной львинки нет в ветеринарном реестре Минсельхоза. «Сколково», увы, не способно решить эту проблему. Парадокс: мы с ВИЖ (Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста. – τ.) уже имеем три золотые медали «Золотой осени» за 2019, 2020 и 2022 годы. Мы отстаём на глазах, имея свои технологии, – делится с «Октагоном» Геннадий Иванов.

Научный муравейник

Прокладывать путь на прилавки сверчковым батончикам помогает и наука. В России исследованием «съедобных насекомых» занимаются Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова и Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи. Однако создание тестов может занять от года до семи лет. Для этого необходимы «абсолютные объекты» по разведению беспозвоночных, с одинаковым питанием 11-компонентным кормом по ГОСТ: важно гарантировать, что продукты действительно обеспечат человека заявленными на упаковке белками, жирами и углеводами.

В ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи изучают генетически модифицированные продукты, около 15 видов насекомых, белок микробного синтеза и так называемое мясо из пробирки.

Крупнейший проект лаборатории оценки безопасности биотехнологий и новых источников пищи центра связан с личинками чёрной львинки, а в дальнейшем возможно исследование пищевой ценности сверчков и большого мучного хрущака.

В недавнем интервью порталу «Научная Россия» заведующая лабораторией Надежда Тышко отметила , что в ближайшие три года белок насекомых на российском рынке не появится. Сейчас лишь разрабатывается система оценки безопасности такой продукции для Роспотребнадзора.

Еда на чёрный день

В ООН выражали обеспокоенность дефицитом протеинов у половины жителей Земли, а 828 миллионов человек (10 процентов) испытывают дефицит продуктов питания. Именно в целях борьбы с голодом Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) ещё в 2013 году обращала внимание на добавление в рацион человека белка в виде мяса из сои, овса, сверчков и прочих беспозвоночных.

В 2022-м ФАО признала медуз, водоросли и насекомых «пищей будущего».

Перспективные объекты культивирования – саранча перелётная и пустынная, жук-мучник, сверчок домашний, кузнечики, чёрная львинка.

И насекомые действительно становятся выходом для голодающих стран. Например, в Зимбабве реализуется проект по использованию червей мопане при приготовлении каш, которые подаются в школах. Зелёных гусениц обычно собирают в сезон дождей в сельских районах страны.

Сегодня, с одной стороны, индустрия «съедобных насекомых» в мире растёт – из белка беспозвоночных получают муку, из которой пекут печенье, хлеб, делают протеиновые батончики. С другой – она уже сталкивается с недовольством со стороны покупателей и попытками регуляторов отделить сверчков от традиционной еды.

Еврокомиссия пошла навстречу бизнесу и в январе одобрила в качестве пищевых ингредиентов три новых вида продукции на основе домовых сверчков, сушёного жёлтого мучного червя (личинка большого мучного хрущака) и азиатской саранчи. Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) позволяет использовать муку из этих насекомых как дополнение к хлебу, булочкам, печенью, макаронным изделиям, соусам и так далее. Но регуляторы отдельных стран ограничивают распространение такой продукции внутренними регламентами.

В Польше правящая партия «Право и справедливость» предложила маркировать продукты из насекомых. «Сушёные личинки мучного червя, молотый сверчок – это те насекомые, которых еврократы называют новой пищей. Поэтому мы инициировали подготовку правовых норм, которые дадут польским потребителям чёткое представление о пищевых продуктах», – заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Януш Ковальский.

В Италии посетители ресторанов и производители пищевых продуктов возмутились легализацией муки из жуков на территории Евросоюза «В моём хлебе никогда не будет сверчковой муки, потому что мы печём здесь хлеб уже 50 лет и, по нашему мнению, он должен состоять только из муки, воды, соли и дрожжей», – говорит пекарь Флавио Вассерот.

«Жуки и пауки не нужны»

В том, что белок насекомых нужен россиянам, сомневаются рестораторы. Скепсис связан не столько со сложностью получения разрешительных документов для продажи экзотических блюд, сколько со сложившейся культурой питания жителей страны. Россияне предпочитают получать растительный белок из бобовых, круп, грибов, орехов и семян. Прошлый год стал рекордным по потреблению мяса – его количество превысило 79 килограммов на человека. Недостатка в традиционном белке, из-за которого в том числе используют в пищу насекомых в странах с дефицитом продовольствия, в России нет.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Олег Леонов считает, что нужно защищать право россиян употреблять традиционный белок. Он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой запрос с просьбой провести исследования и оценить необходимость прямого запрета на производство и ввоз пищевых продуктов с белком насекомых.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко признаёт, что в настоящее время традиционные технологии и сырьё не способны накормить всех жителей Земли. Он предложил заняться разработкой суперфуда из насекомых на экспорт, но уверен, что россиянам «жуки и пауки в пищу не нужны».

Тем не менее представители бизнеса не оставляют попыток склонить госчиновников на свою сторону.

В сентябре прошлого года вице-премьер Денис Мантуров на выставке InnoFood в Сочи попробовал личинку чёрной львинки.

«Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и чёрная львинка может “зайти”. Но нужно постараться. Хотя, наверное, ко всему человек адаптируется, и к такому тоже», – отметил глава Минпромторга.

Александр Колесников

Оригинал материала: “Октагон”