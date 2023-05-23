 

Ирина Шейк появилась на красной дорожке в Каннах в одних трусах

23.05.2023, 12:45, Разное
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Российская супермодель Ирина Шейк всегда одета с иголочки, а ее образы продуманы до мелочей. Звезда не стесняется эпатировать публику и заигрывать с поклонниками порой чрезмерной открытостью, ведь ей действительно есть что показать.

Однако недавно Ирина Шейк шокировала поклонников чересчур откровенным видом. На красную дорожку Каннского кинофестиваля она вышла практически в одном белье. На ней был бюстгалтер и трусики от Gucci, а сверху тело было покрыто черной вуалью, которая полностью просвечивала нижнее белье. Образ дополнили перчатки и гольфы, а также массивные аксессуары.

“Это шок… Зачем вам оголяться так?” – написали поклонники.

Такой эпатажной выходки во Франции не ожидал никто. Ведь даже на подиуме Ирина Шейк выглядит обычно гораздо скромнее. Впрочем, к вечеру Ирина Шейк все же оделась. Она накинула на плечи атласный жакет.

Ранее Ирина Шейк не менее удивила фанатов своим видом. Она выбрала для выхода в свет кожаный кроп-топ и юбку годе в пол с низкой посадкой от модного дизайнера. Поклонники раскритиковали Шейк за чрезмерную демонстрацию своего тела. Впрочем, модель не стесняется таких выходов. Чаще всего образы для вечеринок она выбирает сама.


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